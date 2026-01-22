Registro de líneas celulares: Proponen ampliar hasta el 2028 el plazo para cumplir con obligación

La propuesta se da en un momento en el que operadores, reguladores y usuarios enfrentan un proceso administrativo de gran escala. (Foto: Shutterstock)

La discusión sobre el registro de líneas celulares volvió al Senado. En un contexto marcado por preocupaciones de seguridad pública, protección de datos personales y capacidad operativa de los operadores, el PRI propuso modificar el calendario para cumplir con esta obligación legal.

El senador Pablo Angulo Briceño presentó este jueves una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de ampliar de uno a dos años el plazo para completar el proceso de registro obligatorio de líneas móviles en el país.

El legislador del PRI argumentó que, si bien el registro busca combatir delitos como la extorsión y el fraude, su implementación acelerada podría generar efectos adversos, como la exclusión digital de sectores vulnerables y fallas en la operación del sistema.

La propuesta se da luego de que el 10 de enero, un día después de que arrancó el registro, se expuso la vulnerabilidad de la plataforma de la empresa Telcel que, de acuerdo con especialistas, permitió la filtración de datos de los usuarios, la empresa anunció medidas de seguridad adicionales, aunque especialistas advierten que el riesgo persiste para usuarios de otras compañías que también tienen que cumplir con la obligación.

¿Qué plantea la iniciativa sobre el registro de líneas celulares?

La iniciativa del senador Angulo Briceño propone ampliar el plazo legal para el registro de líneas celulares de 12 a 24 meses, a fin de permitir una implementación gradual y ordenada del esquema.

De acuerdo con el documento legislativo, el registro obligatorio de tarjetas SIM es una práctica común a nivel internacional: más de 90 por ciento de los países han adoptado algún mecanismo similar, según datos citados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la GSMA.

No obstante, el texto subraya que muchos de estos países han tenido que extender plazos originales debido a problemas de inclusión digital, limitaciones tecnológicas y preocupaciones sobre la protección de datos personales.

La reforma indica que el registro se extienda del 30 de junio de este año al 30 de enero de 2028.

“La visibilidad operativa será alta, pues será gradual, segura y escalable”, señala el documento.

Seguridad pública y protección de datos personales

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es el riesgo de que una aplicación acelerada del registro deje fuera a millones de usuarios, particularmente en zonas rurales o con acceso limitado a servicios digitales.

El senador señala que la medida podría afectar a adultos mayores, personas sin documentación actualizada o ciudadanos con acceso limitado a plataformas digitales, lo que contravendría principios de conectividad universal.

Aunque la iniciativa reconoce que el registro de líneas celulares puede ser una herramienta para apoyar investigaciones penales y combatir delitos como extorsión y phishing, también advierte sobre los riesgos asociados al manejo masivo de información sensible.

El documento legislativo destaca la necesidad de garantizar estándares elevados de seguridad de la información y de protección de datos personales antes de avanzar en la implementación total del sistema.

La iniciativa fue turnada al proceso legislativo correspondiente para su análisis en comisiones. Su aprobación dependerá del consenso entre los grupos parlamentarios y de la evaluación de los impactos operativos, sociales y económicos del registro.