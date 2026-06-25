Puebla y Morelos tendrán un clima fresco este viernes 26 de junio con temperaturas entre 9°C y 25°C

En la ciudad de Puebla, las temperaturas estarán entre una mínima de 10.3°C y una máxima de 23.7°C. (Foto: Cuartoscuro)

El viernes 26 de junio, Puebla y Morelos esperan un día con cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica humedad por una vaguada y ondas tropicales, generando probabilidad de lluvia en la región centro-sur de México.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este viernes?

En la ciudad de Puebla, las temperaturas estarán entre una mínima de 10.3°C y una máxima de 23.7°C. La capital poblana registra actualmente 19.7°C. Para Cholula, se anticipan mínimas de 9.7°C y máximas de 22.7°C, con San Andrés y Santa Isabel Cholula rondando los 18°C y 19°C.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, tendrá una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C. La capital morelense registra 19.8°C.

Aunque las máximas son parecidas en la región, Cholula será la zona con las temperaturas mínimas más bajas, alcanzando los 9.7°C.

¿Lloverá este viernes en Puebla y Morelos?

El viernes 26 de junio, el cielo en Puebla, Cuernavaca y Cholula estará nublado. Se mantiene la probabilidad de lluvia en la región, con chubascos ligeros.

El viento en Puebla y Cholula será de 6 km/h, y en Cuernavaca de 5 km/h, lo que aportará una sensación de frescura.

Las condiciones de cielo nublado y la probabilidad de lluvia se deben a una vaguada en niveles medios y altos, junto con ondas tropicales que se desplazan al sur.

Estos sistemas aportan humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, afectando al centro-sur del país.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 26 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

sábado 27 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

domingo 28 de junio: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos es de temperaturas que bajan ligeramente, con máximas que irán de 25°C el viernes a 22°C el domingo. Las mínimas se mantendrán frescas, alrededor de los 10°C a 11°C, predominando el cielo nublado.

¿Qué precauciones tomar con este clima en la región?

Ante la probabilidad de lluvia y las temperaturas frescas, se aconseja llevar un paraguas o impermeable.

También es importante mantenerse hidratado, aunque no haya calor extremo. Los cambios de temperatura pueden afectar la salud, por lo que se recomienda evitar corrientes de aire.

Para salir el viernes y durante el fin de semana, se sugiere usar ropa abrigadora, especialmente por las mañanas y noches.

Una chamarra o suéter ligero será útil. El cielo nublado podría engañar, pero es prudente protegerse del sol si hay momentos de claridad.

¿Existen alertas climáticas para Puebla y Morelos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de cada estado son las fuentes oficiales para mantenerse informado sobre el clima.

Es fundamental consultar sus comunicados ante cualquier cambio. No hay alertas de calidad del aire específicas para la región en este pronóstico.

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