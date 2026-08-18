Wall Street abre con pérdidas previo a anuncio de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street operan con movimientos negativos dada una mayor aversión al riesgo por las perspectivas de mayores perturbaciones en Medio Oriente, previo a que se conozcan las acatas de la última reunión de política monetaria de la Fed.

El Nasdaq lidera las pérdidas con 1.08 por ciento, en los 26 mil 357.53 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.47 por ciento menos, ronda en las 7 mil 708.95 unidades, y el Dow Jones que baja 0.09 por ciento, cotiza en los 53 mil 409.32 puntos.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver, apuntó que, “el alza del petróleo y el repunte de las tasas de largo plazo mantienen presión sobre los mercados, en un entorno de inflación todavía elevada y expectativas de que las tasas de interés permanezcan altas por más tiempo”.

Del lado de Europa los movimientos son dispares, el FTSE 100 de Londres sube 0.38 por ciento, en los 10 mil 760.97 puntos, al igual que el IBEX 35 de España que gana 0.19 por ciento, en los 20 mil 19.57 enteros, contrario al DAX en Alemania que resta 0.63 por ciento, en los 26 mil 202.32 puntos, y el CAC 40 de Francia que cede 0.61 por ciento, en las 8 mil 526.93 unidades.

A nivel local los movimientos son positivos, pues, por un lado, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores suma 0.19 por ciento, en los 64 mil 545.58 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.10 por ciento más, ronda en los mil 297.52 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan alzas de 1.07 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 85.40 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.58 por ciento menos, se sitúa en los 91.40 billetes verdes por unidad.