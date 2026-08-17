Tipo de cambio ‘finta’ con regresar a los 16 pesos por dólar: ¿Cuánto gana el peso al dólar?

Así está la cotización del peso mexicano ante el dólar en los mercados este lunes 17 de agosto.

El peso mexicano se aprecia marginalmente ante el dólar este lunes 17 de agosto, ante un mayor debilitamiento del dólar y el atractivo de operaciones de carry trade.

En el plano internacional, las perspectivas de paz en Oriente Medio sufrieron un nuevo revés, ya que según informes, Donald Trump declaró que no tiene prisa por poner fin a la guerra con Irán.

Trump dijo a Fox News, en una entrevista telefónica, que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes está ejerciendo presión sobre el país y que no tiene un plazo definido para resolver el conflicto. Asimismo, advirtió que si “Omán se interpone en el camino, los bombardearemos”.

Tipo de cambio HOY 17 de agosto de 2026

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.02 pesos por dólar, 1 centavo menos con respecto al cierre del viernes 14 de agosto. Durante ese día, el peso llegó a cotizarse de nuevo en las 16 unidades.

“Es importante recordar que la apreciación del peso mexicano sigue respaldada principalmente por las operaciones de carry trade, que dependen del diferencial de tasas de interés; de la percepción de riesgo, y de la expectativa del desempeño de las divisas involucradas”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Tanto la Reserva Federal como el Banxico decidieron no hacer cambios a sus tasas de interés en sus reuniones de política más recientes. La de EU está en el rango de 3.50-3.75 por ciento y la de México, en 6.50 por ciento.

El banco Banamex señaló que el dólar se vende en 17.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.53 unidades por cada billete verde este lunes 17 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.69 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

Entre las divisas que más se aprecian ante el dólar están el ringgit de Malasia con 0.62 por ciento; el dólar taiwanés con 0.61 por ciento; el dólar australiano con 0.48 por ciento; la corona sueca con 0.39 por ciento, y el franco suizo con 0.38 por ciento.