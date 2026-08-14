Wall Street abre con pérdidas por posible desaceleración económica en EU: ¿Cómo opera HOY?

Una baja en las ventas minoristas, así como en la confianza del consumidor estadounidense, encendió las alarmas de una posible desaceleración económica, lo que provocó retrocesos al inicio de la jornada al interior de Wall Street.

El Nasdaq cae 0.44 por ciento, a 26 mil 684.72 enteros, seguido por el Dow Jones que cede 0.19 por ciento, en las 53 mil 743.38 unidades, mientras que el S&P 500 con 0.15 por ciento menos, ronda en los 7 mil 787.17 puntos.

“Un mes de bajo gasto no significa necesariamente que la economía se esté desplomando, pero se vuelve más difícil de ignorar junto con cifras de empleo decepcionantes. Sumado con los datos de inflación moderados, esto debería aliviar la presión sobre la Reserva Federal para que suba las tasas”, dijo a Bloomberg, Bret Kenwell de eToro.

Por su parte, las negociaciones del lado de Europa reflejan pérdidas de 0.17 por ciento el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 755.06 enteros, el CAC 40 de Francia retrocede 0.10 por ciento, a 8 mil 641.75 puntos, y el IBEX 35 de España con 0.06 por ciento menos, opera cerca de las 20 mil 157.90 unidades, mientras que el DAX en Alemania ronda en los 26 mil 438.87 enteros, con 0.52 por ciento más.

A nivel local los movimientos son negativos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.41 por ciento, en los 64 mil 562.28 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.29 por ciento menos, ronda en los mil 303.75 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan ganancias de 0.32 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 81.52 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.74 por ciento más, se sitúa en los 87.69 billetes verdes por unidad.