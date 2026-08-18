¿Por qué las minutas de la Fed pueden depreciar al peso? Así cotiza este martes 18 de agosto

Así cotiza el peso ante el dólar este martes 18 de agosto.

El peso mexicano retrocede ante el dólar este martes 18 de agosto, mientras el mercado esta a la espera de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

En la reunión de julio, la Fed, dirigida ahora por Kevin Warsh, dejó la tasa sin cambios en el rango de 3.5-3.75 por ciento, aunque tres miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron a favor de subir el referencial en 25 puntos base.

La Fed no dudará en actuar si la inflación no cede, advirtió Warsh en la conferencia posterior a la reunión.

Tipo de cambio HOY 18 de agosto

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en los 17.05 pesos por dólar, 2 centavos más con respecto al cierre del lunes 17 de agosto.

“Aunque el diferencial de tasas de interés aún proporciona una base de soporte en la zona de 17.03 unidades, el deterioro de las variables macroeconómicas locales incrementa la vulnerabilidad” del peso mexicano, advirtió Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

Si el mensaje en las minutas de la Fed resulta ser más restrictivo de lo previsto, el tipo de cambio podría experimentar presiones alcistas con miras a las 17.15 o incluso hasta las 17.20 unidades, añadió.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.47 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.53 unidades este martes 18 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.72 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.16 por ciento.

Entre las monedas que más se aprecian ante el dólar están el shekel israelí con 0.70 por ciento; el rublo ruso con 0.41 por ciento; el dólar taiwanés con 0.37 por ciento; el florín húngaro con 0.32 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.29 por ciento.

Con información de Bloomberg