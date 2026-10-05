Un milagro bursátil recurrente que no tardará en hacerse realidad

Si está preocupado por la errática evolución de la bolsa mexicana en 2026, tenga en cuenta que está a punto de revelarse uno de mis secretos favoritos de los mercados bursátiles: las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, las cuales traen consigo un periodo extraordinariamente rentable.

En efecto, gracias al creciente bloqueo legislativo que provocan, estas elecciones suponen el punto de partida de los nueve meses más sistemáticamente positivos de la historia para la renta variable estadounidense. Y la buena racha se extiende por todo el mundo, México incluido.

En mis optimistas previsiones para 2026 ya mencioné este milagro. Las elecciones de mitad de mandato, al acentuar el bloqueo, condenan al fracaso las grandes iniciativas políticas que conllevan importantes repercusiones.

Este fenómeno es posible gracias al formato fijo del calendario electoral estadounidense, pues los presidentes saben que las elecciones legislativas se celebran en el mes de noviembre del segundo año de mandato y que su partido suele perder escaños en ellas.

Desde 1914, cuando comenzó el sufragio directo de los senadores, el partido del presidente ha perdido peso en la Cámara de Representantes y en el Senado el 89% y el 71% de las veces, respectivamente.

Por eso, en sus dos primeros años de gobierno, el presidente impulsa sus proyectos de ley más polémicos, que, al final, generan ganadores y perdedores, y avivan la incertidumbre. En ese periodo, las acciones oscilan con frecuencia.

A todo lo anterior se suma la campaña electoral, que se desarrolla en un clima de enorme polarización. Tanto es así que en el último siglo la bolsa estadounidense solo ha registrado ganancias en el 46%, el 58% y el 60% (en USD) de cada uno de los tres primeros trimestres de los años de elecciones de mitad de mandato, respectivamente.

En el último trimestre llegan las elecciones y el bloqueo político. A los mercados les encanta ver paralizada la tramitación de leyes controvertidas, como demuestra el hecho de que la bolsa estadounidense haya subido en el 84% de los cuartos trimestres de estos años y en el 88% de cada uno de los dos trimestres posteriores.

En conjunto, esos tres trimestres han registrado ganancias en todos los casos menos en uno, con una rentabilidad media del 19.8%. Por otro lado, ni el partido ni la evolución previa del mercado importan.

Además, debido a la elevada correlación entre los mercados, el milagro se extiende a escala mundial. Las acciones estadounidenses tienen una correlación de 0.82 con las del resto del mundo: un nivel alto si consideramos que 1 significa movimientos idénticos y –1, completamente inversos. En concreto, la relación con el índice BMV también es estrecha (de 0.67).

Es decir, lo que beneficia a la bolsa estadounidense favorece a la mexicana. Por ejemplo, entre el inicio del cuarto trimestre de 2022 y el final del segundo de 2023, el S&P 500 se disparó un 26% (en USD), gracias a lo cual la BMV también repuntó un 24% (en MXN).

Las opiniones están muy polarizadas este año. Mientras que los republicanos temen el ascenso de los candidatos del ala socialista de los demócratas, a estos últimos les preocupan los radicales cambios de opinión de Trump.

Entretanto, los mexicanos temen la posibilidad de que la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos se rompa en el último momento. Todos estos temores no le importan a la bolsa, porque, pase lo que pase, la situación conducirá a un bloqueo político, lo cual es un factor alcista.

En este momento, los republicanos cuentan con estrechas mayorías en las dos cámaras legislativas. En noviembre se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que conforman el Senado.

Con la redistribución de los distritos electorales realizada por ambos partidos, solo unos 25 escaños de la Cámara están realmente en disputa.

Y serán los que decidirán el resultado por un estrecho margen. En el Senado, apenas siete escaños están realmente en juego, y los republicanos cuentan actualmente con una ventaja de 53 frente a 47.

En todo caso, no son necesarios cambios radicales. Si los demócratas obtienen el control de al menos una de las cámaras, algo probable en vista de los malos datos de Trump en las encuestas, el bloqueo político será total.

En caso de que los republicanos retengan las dos cámaras, lo harán con mayorías más escasas. Además, algunos senadores republicanos empezarán a pensar en las elecciones presidenciales de 2028, y ello provocará división dentro del partido. Todo ello, en fin, apunta a una caída del riesgo político.

La volatilidad de la renta variable mexicana no debería quitarle el sueño.

El milagro bursátil no tardará en llegar y se hará sentir en Estados Unidos y el resto del mundo, incluido México.