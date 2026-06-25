Slate Auto, empresa de autos eléctricos respaldada por Jeff Bezos, alista camioneta de 25 mil dólares

Slate Auto, la empresa emergente de vehículos eléctricos respaldada por Jeff Bezos, anunció que su camioneta subcompacta totalmente eléctrica tendrá un precio ligeramente inferior a los 25 mil dólares, un precio con el que espera competir con rivales más grandes y consolidados.

Slate organiza un evento en Los Ángeles este miércoles para ofrecer a los periodistas la posibilidad de probar un prototipo de preproducción, cuyas especificaciones, según la compañía, son muy similares a las de la versión final. Este vehículo biplaza básico ofrece una autonomía de 330 kilómetros y una capacidad de remolque de hasta 907 kilogramos, con un precio inicial de 24.950 dólares.

La compañía está promocionando una camioneta personalizable y de bajo costo como alternativa a los camiones y SUV cada vez más caros, con el objetivo de comprobar si la asequibilidad puede ampliar el atractivo de los vehículos eléctricos. Este objetivo se vio comprometido después de que el Congreso eliminara el año pasado un crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, aunque el alza de los precios de la gasolina ha impulsado a algunos consumidores a adentrarse en el mercado de vehículos eléctricos usados.

«Si Slate tiene éxito, no será porque la gente adore los vehículos eléctricos, sino porque valora los vehículos asequibles», afirmó Jesse Toprak, fundador y director ejecutivo de OptiCar.AI, plataforma de inspección y compra de vehículos. «Obviamente, tiene sus limitaciones en cuanto a autonomía y capacidad de remolque; no destaca en la mayoría de los aspectos técnicos».

Según Toprak, el único competidor cercano en el mercado de coches nuevos será la próxima camioneta eléctrica ligera de Ford Motor, cuyo precio inicial es de 30.000 dólares, y las camionetas usadas de algunos años de antigüedad.

Slate comercializa dos versiones SUV del vehículo, la Squareback y la Fastback, ambas con un precio inicial de 29.950 dólares.

El precio promedio de transacción de un vehículo nuevo fue de 48.402 dólares en 2025, un aumento del 30 por ciento con respecto a 2019, según la empresa de investigación Edmunds.com. Tan solo el 4.7 por ciento de los vehículos nuevos se vendieron por 25.000 dólares o menos el año pasado.

Según BloombergNEF, se prevé que los vehículos eléctricos representen el 17 por ciento de las ventas de turismos en EU en 2030, una cifra inferior al 27 por ciento estimado en el pronóstico del año pasado. Muchos fabricantes de automóviles sobreestimaron la demanda estadounidense de vehículos eléctricos, que aún carecen de una infraestructura de carga generalizada. Además, durante la presidencia de Donald Trump, los legisladores eliminaron un crédito fiscal federal de 7,500 dólares y debilitaron las normas de eficiencia de combustible, lo que hizo que la venta de estos vehículos resultara menos atractiva para los fabricantes.

Una característica clave de la propuesta de Slate es que los consumidores, cansados ​​de la inflación, pueden ahorrar dinero comprando una camioneta básica y luego agregando accesorios con el tiempo, en lugar de pagar por un costoso paquete de opciones en la compra inicial.

El modelo básico carece de comodidades estándar como elevalunas eléctricos o sistema de audio e infoentretenimiento. El director ejecutivo, Peter Faricy, exejecutivo de Amazon.com que se unió a Slate esta primavera, se ha centrado en desarrollar un sitio web, llamado Slate Marketplace, donde los propietarios pueden comprar repuestos para sus vehículos.

“Dudo que obtengan un gran margen de ganancia con la venta del vehículo”, dijo Toprak. “Pero es una estrategia inteligente: te ofrecen una camioneta básica, pero con muchísimas opciones para personalizarla. Y ahí es donde radicará la ganancia a largo plazo”.

La startup con sede en Troy, Michigan, ha acumulado 180.000 reservas a 50 dólares cada una. Ahora intenta convertirlas en pedidos anticipados en firme, que requieren un pago inicial total de 300 dólares. Planea entregar los primeros camiones en el cuarto trimestre de este año.

El fabricante de vehículos eléctricos afirma que puede ofrecer una camioneta de unos 20.000 dólares gracias a que ha optimizado drásticamente el proceso de fabricación.