Este SUV familiar combina eficiencia eléctrica con actitud deportiva.

El rediseño de la Toyota RAV4 llega acompañado de una variante que se distancia del enfoque racional habitual del modelo. Hablamos de la versión PHEV GR Sport 2026, una de las más completas y potentes de la gama en la historia del modelo. Aunque la nueva generación fue presentada hace meses, aún no se lanza oficialmente en México, pero pudimos manejarla como parte del jurado del World Car of the Year 2026. Tras las primeras rondas de evaluación, este modelo es uno de los finalistas, lo que le añade aún más valora este modelo.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport (NATHAN LEACH-PROFFER)

En esta nueva generación, RAV4 cambia completamente de cara. El diseño abandona las líneas suaves y apuesta por trazos más marcados, angulares y robustos. La parrilla trapezoidal domina el frente y se combina con faros delgados y un cofre alto. En esta versión GR Sport hay detalles en negro brillante, insignias específicas y un diseño de rines exclusivo. El resultado es un SUV con una actitud más decidida, que busca destacar tanto en ciudad como fuera de ella.

La postura es ligeramente más elevada y las salpicaderas tienen un perfil más cuadrado, lo que mejora la percepción visual de robustez. En la parte trasera, la firma lumínica LED se acompaña por una defensa de estilo más deportivo y discreto difusor, mientras que el color de la carrocería puede ir en bitono, combinando el techo negro con tonos metálicos.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport (NATHAN LEACH-PROFFER)

Por dentro, el ambiente también evoluciona. Se percibe una mejora en materiales, ensambles y diseño, con una orientación más horizontal en el tablero. La pantalla central es amplia y bien integrada, y aunque la interfaz sigue siendo un tanto sobria, ahora es más responsiva y clara. El cuadro de instrumentos completamente digital, el sistema de sonido JBL, el cargador inalámbrico y los múltiples puertos USB-C son parte del equipamiento destacado.

Los asientos en esta versión GR Sport tienen un diseño más envolvente, con tapizados en piel sintética y costuras en contraste. Hay detalles específicos como los emblemas GR y un volante con diseño más grueso, que mejora la sensación al tacto. La posición de manejo es cómoda, con buenos ajustes eléctricos y buena visibilidad hacia el frente. Atrás, hay suficiente espacio para piernas y cabeza, con salidas de aire, puertos de carga y un respaldo reclinable. La cajuela, sin ser la más grande del segmento, cumple bien gracias a su piso plano y formas aprovechables.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport (NATHAN LEACH-PROFFER)

Bajo el cofre, esta nueva generación y en esta versión, combina un motor 2.5 litros de cuatro cilindros con dos motores eléctricos, uno en cada eje, logrando una potencia combinada cercana a los 324 hp. El sistema permite tracción integral bajo demanda y cuenta con diferentes modos de manejo, incluidos un modo EV completamente eléctrico y un modo Trail para superficies irregulares. Aunque no se trata de un SUV de alto desempeño, la entrega de potencia es inmediata y la aceleración sorprende para un vehículo de este tipo.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport (NATHAN LEACH-PROFFER)

Durante la prueba en Pasadena y sus alrededores, el RAV4 PHEV demostró una conducción suave y predecible. La dirección es ligera pero precisa, y la suspensión está bien calibrada entre confort y firmeza. El aislamiento acústico es notablemente mejor al de generaciones anteriores. En modo EV, el vehículo puede recorrer hasta 60 km sin usar gasolina, lo cual es útil para trayectos diarios. Ya con el motor térmico en marcha, el sistema híbrido gestiona la energía de forma eficiente, logrando consumos combinados que superan los 18 km/l en condiciones reales, Y aunque puede ser más bajo con técnicas de manejo eficiente, al tratarse de la versión de toques deportivos, prácticamente nunca llegamos ahí, pues el acelerador rige nuestros ritmos.

La caja automática CVT funciona de forma aceptable, aunque no tan refinada como en modelos de mayor precio. La regeneración de energía al frenar puede ajustarse en diferentes niveles, ayudando a optimizar la autonomía eléctrica. El sistema de infoentretenimiento, aunque mejorado, podría ser más intuitivo, especialmente en la navegación entre funciones.

La puesta a punto del sistema de tracción integral permanente es una delicia, especialmente tratarse de un SUV familiar, pues tiene una sensación que nos recuerda mucho más a los modelos GR de Yaris y Corolla, pero en un vehículo más grande y familiar.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport (NATHAN LEACH-PROFFER)

En materia de seguridad, este modelo incluye el paquete Toyota Safety Sense más reciente, con asistencias como mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, luces altas automáticas y detección de peatones. También cuenta con sensores perimetrales, cámara 360 grados y monitoreo de punto ciego.

Como propuesta, el RAV4 PHEV GR Sport 2026 se posiciona como un SUV práctico, eficiente y visualmente atractivo. Es una opción ideal para quienes buscan un vehículo electrificado sin sacrificar espacio o funcionalidad, qué aún no se sienten listos para los eléctricos de batería, y con una estética más audaz de lo habitual. Frente a otros SUV híbridos enchufables del segmento, como el Ford Escape PHEV o el Mitsubishi Outlander PHEV, este modelo ofrece un mejor balance entre eficiencia, equipamiento y desempeño.

2026_Toyota-RAV4-PHEV GR-Sport

Toyota no ha confirmado aún el precio ni la fecha de llegada oficial de la nueva generación de RAV4 a México, mucho menos esta versión, pero si lo hiciera con una estrategia adecuada, podría posicionarse como una de las alternativas más racionales y completas dentro del creciente segmento de SUV electrificados. Mientras tanto, su papel como finalista a World Car of the Year 2026 refuerza su relevancia y demuestra que, incluso con un enfoque práctico, un SUV puede ser emocionante y eficiente al mismo tiempo.

