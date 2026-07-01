Clima en Jalisco: Guadalajara prevé temperaturas cálidas de 30 grados para este jueves 2 de julio

Así estará el clima en Jalisco este jueves 2 de julio.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este jueves 2 de julio presentará condiciones de cielo medio nublado y temperaturas cálidas. Se esperan máximas alrededor de los 30°C en la región, mientras que las mínimas se mantendrán por encima de los 13°C. La información fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco mañana jueves?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 25.0°C. Para el jueves, la capital jalisciense registrará una mínima de 13.7°C y una máxima de 30.3°C. Los vientos soplarán a 3 km/h, con un ambiente medio nublado durante gran parte del día.

Zapopan tendrá condiciones similares, con una mínima de 13.7°C y una máxima que alcanzará los 30.7°C, siendo la más alta de la zona. El viento en este municipio será de 4 km/h. En Tlaquepaque, los termómetros marcarán entre 14.0°C y 30.3°C, mientras que en Tonalá la mínima será de 14.3°C y la máxima de 30.3°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá en la ZMG este 2 de julio?

Aunque el cielo estará medio nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la probabilidad de lluvia es baja para este jueves. Las condiciones atmosféricas indican que no se esperan precipitaciones significativas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá.

El SMN ha señalado que circulaciones ciclónicas y canales de baja presión en el país mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México, sin embargo, para Jalisco se anticipa un día con cielo medio nublado y viento ligero de 3 a 4 km/h.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 2 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 3 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días en Jalisco es de un aumento gradual en las temperaturas máximas, que podrían llegar a los 31°C para el viernes y sábado. Las mínimas se mantendrán estables, y el cielo seguirá medio nublado, con vientos ligeros en toda la región.

¿Qué medidas tomar ante el calor en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas que se esperan, es importante que los habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se mantengan hidratados. Se recomienda beber abundante agua natural, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y 18:00 horas, y usar protector solar.

También es aconsejable vestir ropa ligera de colores claros y manga larga para protegerse de los rayos solares. Si planea actividades al aire libre, considere realizarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar el calor más intenso del día.

Fuente: CONAGUA.

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