¿Lloverá en Monterrey? Este es el clima para el jueves 2 de julio

El cielo en la Zona Metropolitana de Monterrey estará medio nublado todo el día. (Foto: Cuartoscuro)

El jueves 2 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá un día con temperaturas elevadas.

Se esperan máximas de hasta 37°C en Apodaca y mínimas de 17°C en San Pedro Garza García, con cielo medio nublado.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León el jueves?

En Monterrey, las temperaturas irán de 18°C a 34°C. San Pedro Garza García registrará entre 17°C y 32°C, siendo la mínima más fresca de la región.

Guadalupe: 19°C a 35.3°C. Apodaca, la más cálida, con 20.3°C a 37.3°C y vientos de 15 km/h. Estas ciudades presentarán el mayor calor.

¿Habrá lluvias en Nuevo León este jueves?

El cielo en la Zona Metropolitana de Monterrey estará medio nublado todo el día. No se anticipan lluvias significativas para el jueves, por lo que las condiciones serán secas en la mayoría de los municipios.

El viento en la región será moderado. Monterrey y San Pedro tendrán 9 km/h. Apodaca alcanzará 15 km/h. Esta brisa ayudará a mitigar ligeramente el calor durante el día.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Jueves 2 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Viernes 3 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 9 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un aumento gradual de las temperaturas máximas. El sábado se esperan hasta 35°C, con cielos despejados o medio nublados.

¿Cómo protegerse del calor de 37°C en Nuevo León?

Es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente. Evite la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son los momentos de mayor intensidad.

Se aconseja usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Mantenga los espacios ventilados en casa y oficina para un ambiente fresco y confortable.

¿Qué dicen las autoridades sobre el clima en Nuevo León?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León monitorean las condiciones. Se invita a la población a seguir sus avisos oficiales y recomendaciones.

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