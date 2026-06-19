Nuevo León espera temperaturas cálidas y cielo nublado este sábado

Para salir, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, así como aplicar protector solar. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 20 de junio, la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, experimentará un clima cálido con cielo mayormente nublado.

Se esperan temperaturas que irán desde los 18°C hasta los 33°C en las principales ciudades. Este pronóstico, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica un inicio de fin de semana con condiciones estables.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

En Monterrey, la capital, el termómetro marcará una mínima de 19.3°C y una máxima de 32.0°C.

Mientras tanto, en San Pedro Garza García, los grados estarán entre los 18.3°C como mínimo y los 30.0°C como máximo, siendo una de las ciudades con ambiente ligeramente más fresco.

Por otro lado, en Guadalupe, la temperatura mínima será de 19.7°C y la máxima alcanzará los 33.3°C.

La ciudad de Apodaca registrará las temperaturas más altas, con una mínima de 21.3°C y una máxima que subirá hasta los 35.7°C, destacando la variación en la zona metropolitana.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en Nuevo León este sábado?

Para este sábado, en toda la Zona Metropolitana de Monterrey, se mantendrá un cielo mayormente nublado, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación de calor.

El viento soplará de forma ligera, con velocidades de 7 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe.

En Apodaca, el viento será un poco más perceptible, alcanzando los 11 km/h. Aunque no se esperan lluvias significativas para la región metropolitana, el SMN ha señalado que una línea seca y un canal de baja presión podrían generar chubascos aislados en otras partes del país.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 20 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 21 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 22 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana en Nuevo León muestra un aumento gradual de las temperaturas.

El domingo 21 de junio, la máxima llegará a los 32°C, con condiciones similares de cielo nublado. Para el lunes 22 de junio, se espera que el cielo se despeje y la temperatura máxima alcance los 34°C.

¿Cómo protegerse del calor en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Ante las temperaturas cálidas que se esperan, es importante tomar precauciones. Se recomienda a los habitantes de Nuevo León mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. También es aconsejable evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para salir, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, así como aplicar protector solar.

Estas medidas son fundamentales para prevenir golpes de calor y otros malestares relacionados con las altas temperaturas, especialmente en las ciudades más cálidas como Apodaca y Guadalupe.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial y la calidad del aire?

Para obtener la información más actualizada sobre el clima y cualquier alerta, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León.

Respecto a la calidad del aire, aunque no se incluyen datos específicos en este reporte, es crucial revisar los monitoreos locales para conocer las condiciones ambientales del día.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.