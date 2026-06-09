Nuevo León tendrá un miércoles 10 de junio con calor intenso y cielo despejado

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para este miércoles 10 de junio será de calor intenso y cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas elevadas y vientos moderados en la región. No se esperan lluvias importantes, a diferencia de otros estados del país que sí anticipan aguaceros fuertes.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Nuevo León?

La Zona Metropolitana de Monterrey vivirá un día cálido. En la capital, Monterrey, las temperaturas estarán entre 18.3°C y 33.0°C, con viento de 14 km/h. San Pedro Garza García registrará un rango de 17.7°C a 31.3°C, con viento de 13 km/h, siendo ligeramente más fresco en su máxima.

Guadalupe, por su parte, tendrá temperaturas entre 19.3°C y 34.3°C, con viento de 15 km/h. Apodaca será la ciudad más calurosa, con una mínima de 21.0°C y una máxima de hasta 36.3°C, y vientos de 20 km/h. Estas variaciones térmicas marcan la diversidad del clima metropolitano.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León hoy?

Para este miércoles, la probabilidad de lluvia en toda la Zona Metropolitana de Monterrey es nula. El cielo se mantendrá principalmente despejado en todas las ciudades. Las condiciones atmosféricas favorecen un ambiente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el calor.

Los vientos en la zona serán moderados, con velocidades entre 13 km/h y 20 km/h, siendo Apodaca la de mayor intensidad. La nubosidad será escasa, con un cielo ‘poco nuboso’ predominante durante toda la jornada. Estas condiciones favorecen un ambiente seco y soleado en la Zona Metropolitana de Monterrey.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Miércoles 10 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 16 km/h.

Jueves 11 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

Viernes 12 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

La tendencia general para los próximos días indica que las altas temperaturas se mantendrán estables.

La nubosidad variará entre ‘poco nuboso’ y ‘medio nublado’, sin señales de lluvias importantes. Se anticipa un clima caluroso y seco para el resto de la semana en Nuevo León, invitando a tomar precauciones ante el calor.

¿Cómo protegerse del calor de 36°C en la región?

Ante las elevadas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua, incluso si no se tiene sed, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas. Utilizar ropa ligera y de colores claros también ayuda a mitigar el impacto del calor.

Para salir, es aconsejable usar sombreros o gorras, lentes de sol y aplicar protector solar con un factor de protección alto. Quienes realicen actividades al aire libre deben buscar sombras con frecuencia.

Las autoridades de Protección Civil siempre sugieren estar atentos a los avisos oficiales por cualquier cambio climático.

¿Hay alertas o avisos oficiales en Nuevo León?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León son las fuentes oficiales para consultar el pronóstico. No hay alertas de clima extremo para la Zona Metropolitana de Monterrey.

Aunque otras regiones del país esperan lluvias por la tormenta tropical ‘Boris’, la calidad del aire en la zona se mantiene estable. Es clave mantenerse informado.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.