Clima en Nuevo León: Calor intenso y cielo despejado para el viernes 26 de junio

El pronóstico del clima indica que habrá calor para Nuevo León.

Nuevo León se prepara para un viernes 26 de junio con calor y un cielo completamente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá un día soleado.

¿Qué temperaturas máximas se esperan este viernes en Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 33°C. Actualmente, la ciudad registra 29.1°C. San Pedro Garza García tendrá valores ligeramente menores, con una mínima de 18°C y una máxima de 32°C.

Guadalupe verá el termómetro entre los 19°C y los 34°C. Por su parte, Apodaca será la ciudad con el clima más cálido, alcanzando una máxima de 37°C y una mínima de 20°C, mostrando una clara diferencia en la región.

¿Habrá lluvias o tormentas en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para este viernes, no se espera probabilidad de lluvia en ninguna de las ciudades principales de Nuevo León. El cielo se mantendrá completamente despejado durante todo el día, sin presencia de nubes o chubascos.

Los vientos serán moderados en la mayor parte de la región. Monterrey tendrá vientos de 11 km/h, mientras que San Pedro Garza García registrará 10 km/h. Apodaca tendrá ráfagas más fuertes, llegando a los 20 km/h.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 26 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Sábado 27 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Domingo 28 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

El fin de semana mantendrá un clima similar, con días soleados y temperaturas altas. El sábado las condiciones serán estables, y el domingo se espera un leve aumento en la máxima, alcanzando los 34°C, con cielo poco nuboso.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Nuevo León este viernes?

Ante las elevadas temperaturas, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Use ropa ligera, de colores claros y manga larga para protegerse del sol. También es recomendable usar sombreros, gorras y protector solar para evitar quemaduras y golpes de calor durante las horas de mayor intensidad.

(Carachure Bautista Jesús)

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