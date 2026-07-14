Acciones de IBM se desploman 22% y se encaminan a su mayor pérdida desde 1980: ‘Fallamos’, admite su CEO

Las acciones de International Business Machines (IBM) cayeron después de que la compañía informara de unas ventas preliminares del segundo trimestre inferiores a las esperadas, atribuyendo el desfase a que los clientes gastaron su dinero en chips y servidores en medio de la escasez provocada por la inteligencia artificial.

Según un comunicado emitido el martes por IBM, los ingresos preliminares del segundo trimestre ascendieron a 17.200 millones de dólares, cifra inferior a las estimaciones de los analistas, que preveían 17.900 millones.

Las ventas de la división de infraestructura de IBM se vieron especialmente afectadas, con una caída del 7 por ciento. La compañía indicó que aún está revisando sus cuentas y que los resultados finales, que se publicarán la próxima semana, podrían variar ligeramente.

Las acciones cayeron 22 por ciento en las operaciones previas a la apertura de las bolsas de Nueva York. Si la tendencia bajista se mantiene, la acción registrará su mayor pérdida intradía desde la década de 1980. Los resultados afectaron a otras empresas de software: las acciones de Workday cayeron más del 8 por ciento y las de ServiceNow alrededor del 7.7 por ciento.

La expansión global sin precedentes de centros de datos, fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, ha provocado una grave escasez de semiconductores, especialmente de chips de memoria. Esta limitación en la oferta ha encarecido los productos de los fabricantes, desde iPads hasta consolas Xbox.

Los resultados de IBM demuestran que también está obligando a las empresas a redirigir su inversión hacia servidores y chips, lo que reduce el presupuesto disponible para otras tecnologías, como los mainframes y el software de IBM.

“El gasto discrecional en TI está empeorando y probablemente será el tema principal en la mayoría de las empresas de software cuando presenten sus resultados”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Anurag Rana, en una nota.

¿Por qué caen las acciones de IBM este martes 14 de julio?

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, afirmó que la compañía preveía que los problemas en la cadena de suministro afectarían los resultados. Sin embargo, reconoció que no previeron que sus clientes también terminarían desviando sus gastos de los productos de IBM hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria para protegerse contra futuras subidas de precios.

“Los resultados fueron peores de lo que esperábamos”, declaró Krishna en una carta a los inversores, añadiendo que sus mainframes Z y el software asociado fueron responsables de gran parte del déficit.

“Estas condiciones exigen que nuestros equipos trabajen a la perfección, y este trimestre fallamos. No nos adaptamos ni actuamos con la suficiente rapidez, y numerosos acuerdos importantes no se cerraron en los plazos previstos”, dijo.

El revés sufrido por IBM en ventas de hardware amenaza con frenar sus esfuerzos por transformarse en una empresa de software de alto crecimiento mediante adquisiciones importantes como Red Hat, HashiCorp y Confluent. Incluso su nuevo enfoque la ha convertido en objetivo de inversores preocupados por la posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial reemplacen muchos de sus productos de software actuales.

En febrero, IBM sufrió una fuerte caída en bolsa después de que la startup de IA Anthropic PBC presentara una herramienta que podría ayudar a modernizar un lenguaje de programación obsoleto que se ejecuta en los mainframes de IBM.

La compañía también informó de un descenso preliminar del 2 por ciento en las ganancias diluidas, hasta los 2.27 dólares por acción.

IBM, al igual que la mayoría de los proveedores de software, ha integrado la IA en sus productos y ha destacado su capacidad para ofrecer a sus clientes la tecnología más avanzada. La compañía ha intentado convencer a los inversores de que la IA fortalecerá su negocio, no lo reemplazará.

Los ejecutivos de IBM han afirmado que el trabajo relacionado con la IA aumenta la demanda del software de infraestructura de IBM, que permite a los clientes trabajar con los modelos de IA más avanzados.