Peso arranca la semana con ‘el pie derecho’: ¿Cuánto gana HOY frente al dólar pese a guerra en Irán?

La cotización del peso mexicano inicia la jornada de este lunes 8 de junio operando con ganancias moderadas, a medida que los inversionistas muestran una menor aversión al riesgo, en espera de ver cómo se siguen desarrollando los acuerdos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.4615 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.10 por ciento o 1.78 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar, de acuerdo con el índice ponderado, ante una disminución moderada de la aversión al riesgo, ante las noticias más recientes sobre la guerra en Oriente Medio”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 8 de junio?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 17.88 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un descenso de 0.12 por ciento, en los 99.94 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.10 por ciento con mil 210.55 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.59 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

Además, entre las divisas más apreciadas se encuentra el won surcoreano con 2.12 por ciento, el shekel israelí con 1.27 por ciento, el rublo ruso con 0.65 por ciento, el rand sudafricano con 0.53 por ciento, el dólar neozelandés con 0.50 por ciento y la corona sueca con 0.48 por ciento.