¿Te vas a formar? Así son las filas ‘kilométricas’ para el Fan Fest del Zócalo y ver México vs. Sudáfrica

El FIFA Fan Fest en el Zócalo está abierto para los aficionados luego de las dudas que surgieron a consecuencia de las protestas alrededor de la zona, pero ya se registran largas filas.

La gente comenzó a llegar desde horas antes de que iniciara el partido de México vs. Sudáfrica, duelo que representa el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, ya se encuentra en el sitio y aseguró que las puertas van a estar abiertas para recibir a los fans del futbol.

La entrada al Fan Fest tiene filas 'kilométricas'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo están los accesos y las filas para entrar al FIFA Fan Fest del Zócalo?

Los seguidores del futbol comenzaron a llegar desde muy temprano en búsqueda de un lugar para ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Incluso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al sitio y confirmó que el acceso al FIFA Fan Fest permanecería abierto para los aficionados de manera gratuita y sin la necesidad de un boleto.

Los asistentes se concentraron en distintos puntos del Centro Histórico, con filas que se extienden por avenidas como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Madero y Venustiano Carranza.

Sin embargo, los plantones instalados en el Zócalo y el acceso controlado al evento provocaron filas kilométricas que alcanzan hasta la zona de Circunvalación, ubicada aproximadamente a 3 kilómetros del área del FIFA Fan Fest.

Pese a ello, el ambiente mundialista no se ha detenido, ya que entre los aficionados se escuchan porras para la Selección Mexicana, cánticos y gritos de emoción por el inicio del torneo.

Además del ambiente festivo, la emoción del Mundial 2026 se vive en el recinto porque el encuentro se puede ver en las pantallas gigantes instaladas en el Zócalo.

Aficionados saturaron las inmediaciones del Zócalo para entrar al FIFA Fan Fest. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX?

Los horarios del Fan Fest en el Zócalo cambian dependiendo de la programación de partidos de la Copa del Mundo 2026.

Para este jueves 11 de junio, día del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, las puertas abrieron a las 10:00 horas, de acuerdo con información compartida por Clara Brugada.

La actividad concluirá a las 22:30 horas, una vez finalizado el encuentro entre Corea del Sur y Chequia.

El Recodo ofrece concierto gratuito en el FIFA Fan Fest de la CDMX

Además de la transmisión de los partidos, el FIFA Fan Fest del Zócalo contará con actividades musicales para los aficionados.

Este jueves 11 de junio está programado un concierto gratuito de Banda El Recodo, una de las agrupaciones más emblemáticas del regional mexicano, como parte de los festejos por el arranque de la Copa del Mundo 2026.

El horario no está confirmado, pero se estipula que la agrupación sube al escenario después del partido de la Selección Mexicana.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

La Selección Mexicana tiene su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio.

El partido inaugural está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, escenario que recibe el encuentro que marca el comienzo del torneo.