Una fiesta acaba en un tiroteo de 10 heridos en Oklahoma: Esto sabemos

Al menos 10 personas han sido trasladadas a hospitales tras un tiroteo en una fiesta en un lago cerca de Oklahoma City, informó la policía.

La portavoz de la policía de Edmond, Oklahoma, Emily Ward, señaló que las autoridades recibieron múltiples informes de disparos en un lugar donde se habían reunido varios jóvenes cerca del lago Arcadia alrededor de las 9 de la tarde.

Ward agregó que, además de las 10 personas llevadas a hospitales, es posible que otras hayan acudido por su cuenta. Indicó que las víctimas se encontraban en “diversas condiciones”.

“Se espera que el número total de víctimas cambie a medida que otras personas se trasladen por sus propios medios a hospitales de la zona”, dijo la Policía en un comunicado en X.

El lago Arcadia se ubica a unos 21 kilómetros (13 millas) al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, una ciudad de unos 100 mil habitantes.

El lago es un lugar popular para hacer picnics, acampar, pescar y practicar

El tiroteo sucede después de que un hombre disparara en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, a la que asistía el presidente Donald Trump.

También ocurre luego de que hace dos semanas un hombre cometiera una masacre en Luisiana y asesinara a ocho niños, uno de los crímenes de su tipo más mortales en los últimos años.