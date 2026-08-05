Suspenden vuelos en aeropuerto de Alemania por presencia de un dron; una pista permanece cerrada

Los vuelos que utilizaban la otra pista se reanudaron poco antes de las 2 de la madrugada. (Foto: AP)

El avistamiento de un dron y el hallazgo de un objeto sospechoso en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle provocó interrupciones de vuelos durante la noche, y una pista permanecía cerrada el miércoles, informaron las autoridades.

Varios vuelos, incluido uno de pasajeros, fueron desviados a otros aeropuertos tras el avistamiento de un objeto volador cerca del aeródromo poco antes de la medianoche, explicó la policía.

Además, se desplegó un robot antiexplosivos para revisar un objeto cerca de la pista sur del aeropuerto. No se ofrecieron más detalles.

Los vuelos que utilizaban la otra pista se reanudaron poco antes de las 2 de la madrugada, pero la pista sur permanecía cerrada el miércoles por la mañana.

¿Qué se sabe del dron que apareció en el aeropuerto de Alemania?

El portavoz del Ministerio del Interior alemán, Leonard Kaminski, dijo que se encontró un dron en el aeropuerto, pero declinó dar más detalles alegando que la investigación sigue abierta.

Tampoco comentó los reportes de la prensa local que señalaban que fue visto cerca de un avión ucraniano y que se encontraron posibles explosivos y un detonador adheridos a él.

Un avión que se suponía que debía aterrizar en Leipzig/Halle interrumpió su aproximación, aparentemente chocó contra algo y luego aterrizó en el aeropuerto de Hannover, también en Alemania, agregó.

La agencia de noticias alemana DPA informó, citando a un portavoz de la OTAN, que se encontró otro objeto no identificado cerca de un avión ucraniano.

Aeropuerto, clave en el transporte Antonov de Ucrania

El aeropuerto de Leipzig es una base importante para los aviones de transporte Antonov de Ucrania desde que Rusia invadió el país.

Un portavoz de la OTAN declaró a Bloomberg que la organización estaba al tanto del incidente y que las autoridades alemanas lo estaban investigando.

En 2024, un dispositivo incendiario se prendió en un centro logístico del aeropuerto y quemó un contenedor de carga, como parte de un complot que las autoridades de seguridad occidentales sospechan que fue obra de inteligencia rusa. El vuelo que se suponía que debía tomar se retrasó.

Preguntado sobre si ve alguna conexión directa con el incidente nocturno, Kaminski dijo que por el momento no.

El aeropuerto de Leipzig, en el este del país, ha sido blanco de ataques e intentos de espionaje en el pasado. En 2025, una mujer fue condenada por recopilar información sobre vuelos, en particular de transportes militares, para colaborar con el espionaje de China.

Un año antes, un contenedor de carga se incendió en un centro logístico de DHL en un incidente que, según las autoridades, pudo haber sido un intento de sabotaje por parte de Rusia.

Con información de Bloomberg