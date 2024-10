Beyoncé asiste a mitin de Kamala Harris: ¿Qué dijo la cantante?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se acercan y algunos famosos se posicionan a favor o en contra de los dos candidatos, que son Kamala Harris y su rival Donald Trump.

De entre todos destacó Beyoncé, quien estuvo presente en un evento de campaña de la republicana donde envío un mensaje a los partidarios de la vicepresidenta del país de las ‘barras y las estrellas’.

Beyoncé apoyó a Kamala Harris en su campaña presidencial. (Foto: Instagram / @beyonce)

¿Qué pasó en el encuentro de Beyoncé y Kamala Harris?

Kamala Harris visitó Houston, en Texas, el pasado 25 de octubre, donde fue recibida por algunos de sus partidarios, sin embargo, una de las más destacadas en la multitud fue la esposa de Jay-Z.

“Estoy aquí como madre, una madre que se preocupa profundamente por el mundo en el que viven mis hijos y todos nuestros hijos (...) Un mundo en el que tenemos la libertad de controlar nuestros cuerpos, un mundo en el que no estamos divididos”, dijo a todos los asistentes, declaraciones recogidas por el medio France 24.

“Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, se unen aquí. Imaginen a nuestras hijas crecer viendo lo que es posible sin techos, sin limitaciones. Imaginen lo que nuestras abuelas están sintiendo en estos momentos (...) sus sacrificios, para poder ver el liderazgo de una mujer”, continuó Beyoncé con su discurso para después abrazar a Kamala Harris y demostrar explícitamente su apoyo en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Cabe destacar que una de las canciones utilizadas en la campaña de la vicepresidenta de Estados Unidos es ‘Freedom’ de la famosa en colaboración con Kendrick Lamar.

Kamala Harris en su campaña presidencial. (Foto: AP) (Nación321/AP)

¿Qué otros famosos apoyan a Kamala Harris?

La intérprete de ‘Crazy in love’ no es la primera famosa en demostrar su respaldo a la republicana, también tenemos a Taylor Swift quien desató una respuesta de Donald Trump quien dijo que no era fan de la música de la novia de Travis Kelce, en la lista también está Anne Hathaway y Usher, por mencionar a algunos.

Entre los artistas más destacados a favor de Kamala Harris están los siguientes

Leonardo DiCaprio

Elizabeth Olsen

Taylor Swift

Sarah Jessica Parker

Eminem

Usher

Anne Hathaway

Taylor Swift apoya a Kamala Harris. (Foto: EFE)

¿Por qué vinculan a Beyoncé con Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs está detenido por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de su expareja Cassie y por más delitos de la misma índole.

Diferentes artistas están vinculados con el rapero estadounidense por su cercanía con él, entre ellos está Beyoncé y su esposo Jay-Z, si bien no se confirmó su participación en las supuestas fiestas del productor musical, tampoco salió a desmentir las acusaciones en su contra.