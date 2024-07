¿Quién es la hijastra de Kamala Harris que es modelo?

A poco más de cuatro meses de la elección presidencial de Estados Unidos, Joe Biden decidió declinar a la contienda contra Donald Trump, ante esto apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris para ser candidata del Partido Demócrata, soporte recibido también por su familia, entre ellos Ella Emhoff, su hijastra.

El nombre de la joven es popular en la industria de la moda y además se dedica a ser una activista que apoya diferentes causas a pesar de la polémica desencadenada por su respaldo a Palestina, pero, ¿quién es Ella, hijastra de Harris?

Ella Emhoff es modelo. (Foto: Instagram @ellaemhoff)

¿A qué se dedica y quién es Ella Emhoff, hijastra de Kamala Harris?

Ella Emhoff nació el 29 de mayo de 1999 y es hija de la actual pareja de Kamala Harris, llamado Douglas, y siempre tuvo intención de pertenecer al mundo artístico, pues estudió en la Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York, aunque se desconoce el nombre de su licenciatura con precisión.

A los 21 años inició su carrera como modelo después de aparecer en un evento público de Biden cuando el político ganó la presidencia al derrotar a Donald Trump en 2021. La chica llamó la atención por su vestimenta y fue integrada a la firma IMG Models.

“Ya no se trata de forma, tamaño o género, Ella comunica este momento en el tiempo. Hay un descaro y una alegría que exuda”, dijo Ivan Bart, director de la marca, a The New York Times en 2021.

Ella Emhoff es hija del esposo de Kamala Harris. (Foto: Instagram @ellaemhoff)

Ella participó en la Fashion Week de Nueva York de este año y en fotos oficiales de la lujosa marca Moncler, empresa de textiles que ha usado el cantante Peso Pluma.

Sin embargo, tiene un club de tejido en Brooklyn llamado Soft Hands Knitting Club, sitio donde comparte fotos con los hilos y estambres.

Ella Emhoff tiene un club relacionado con la industria del tejido. (Foto: Instagram @ellaemhoff)

También utiliza sus redes sociales para publicar imágenes de cuadros y obras de arte que crea, se desconoce si los vende y en caso de que así sea no se sabe el precio. En su sitio web oficial tiene una galería digital para observar los detalles de las pinturas.

En entrevista para Hypebae, publicada en 2023, la hijastra de Kamala Harris dio detalles acerca de su inicio en el tejido y tiene relación con la ansiedad.

“Aprendí muchas lecciones, pero la razón principal por la que empecé a tejer fue como mecanismo para afrontar la ansiedad. Realmente me enseñó a bajar el ritmo y a estar en el momento, porque hay que centrarse en los puntos, en contar las filas”, declaró.

Ella Emhoff es artista y pinta cuadros. (Foto: Instagram @ellaemhoff)

Ella Emhoff pide apoyo para Palestina

Ella Emhoff, en 2023, compartió su apoyo a una campaña de recaudación de fondos para enviar ayuda a Palestina y la Franja de Gaza por el conflicto con Israel.

A pesar del apoyo oficial de Estados Unidos a los israelís, lo expresado por la joven no tuvo consecuencias en su carrera y hasta el momento no dio declaraciones al respecto.