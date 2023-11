Que no te dé ‘amsiedad’: Los mejores memes de Ansiedad, la nueva emoción de ‘IntensaMente 2′

¡Ya se está ‘cocinando’! Este jueves, Disney y Pixar presentaron el primer teaser de IntensaMente 2, la secuela de aquella película que reunió a las principales emociones que toda persona experimenta de manera cotidiana.

Sin embargo, en esta segunda entrega se unirá a las aventuras de Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor una nueva emoción: Ansiedad, misma que los internautas no dejaron pasar y, como ya es costumbre, utilizaron su creatividad para hacer memes sobre el tema.

¿Qué sabemos sobre la película IntensaMente 2?

Este 9 de noviembre se estrenó el primer tráiler de IntensaMente 2, que muestra un cambio radical en la ‘guarida’ donde se encuentran las emociones de Riley, una niña que acaba de cumplir 13 años y que, entrando a la adolescencia, le abrirá paso a nuevas emociones.

Por ello, en el sitio donde se alojan Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor sufre grandes cambios, ya que unos ‘trabajadores’ llegan a destruir todo lo que ya estaba en orden dentro de la mente de Riley, y empiezan a remodelar el sitio para abrir paso a una nueva etapa.

Es entonces cuando, mientras inspeccionan el sitio, se dan cuenta de que el tablero de control está tintado de naranja, y preguntándose quién había sido aparece Ansiedad: De color naranja, grandes ojos, boca y dientes, un peinado desaliñado y vistiendo pantalones cafés se presenta ante los demás.

Después deja ver un poco de lo que se experimenta con la ansiedad, preguntándose si hizo una buena entrada, dónde podía dejar todas sus maletas y demás.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de estreno, pero Disney y Pixar destaparon que será en junio de 2024 cuando podamos conocer más a fondo a Ansiedad, la nueva emoción en IntensaMente 2.

Los memes alrededor del tráiler de IntensaMente 2 y Ansiedad

Como se mencionó en un inicio, el estreno de este primer adelanto fue la ocasión perfecta para que cientos de usuarios hicieran uso de su imaginación y creatividad, e hicieran memes de Ansiedad.

La mayoría de estos son gracias a lo identificados que se sintieron los millennials con Ansiedad, ya sea en su aspecto, la forma de vestir o en su misma personalidad, ya que aseguran, se ven reflejados en dicha emoción.

Memes relacionados con Ansiedad, nueva emoción que saldrá en 'IntensaMente 2'. (Foto: Redes sociales)

Otros también incluyen a Cheems el perrito de los memes conocido precisamente por una frase a la que se le asociaba: “Me da ‘amsiedad’”, lo que era un juego de palabras, e incluso compararon a Balltze, como en realidad se llamaba, con el nuevo personaje de IntensaMente 2.

Los menos están relacionados con la temporalidad de la película o con la forma en que uno percibe su ansiedad, por ejemplo.

No obstante, esta no será la única emoción que veamos en la nueva producción de Disney y Pixar, pues en el primer póster oficial se ven otras tres emociones, que algunos usuarios identificaron como Envidia, Apatía y Vergüenza, aunque en el tráiler no se les ha visto presentes.