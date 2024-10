Jack Merrill, actor de Grey’s Anatomy, revela que el asesino serial John Wayne Gacy lo secuestró

Jack Merrill no sabía que John Wayne Gacy era un asesino serial; hasta que el hombre fue detenido meses más tarde. (Foto: Especial El Financiero/ AFP)

Jack Merrill, quien es un actor conocido por su participación en series como Grey’s Anatomy, reveló que cuando él tenía 19 años fue secuestrado y abusado por John Wayne Gacy, el asesino serial de Chicago.

El actor, quien también fue parte de la Ley y el Orden, se convirtió en una de las últimas víctimas del apodado “payaso asesino”, debido a que todo sucedió en 1978, mismo año en el que John Wayne fue arrestado por los homicidios.

¿Cómo fue el encuentro de Jack Merrill con John Wayne Gacy?

Jack Merrill no había hablado sobre esta situación; sin embargo, decidió canalizar todo lo que le sucedió en el arte, ya que lo explora a través de su puesta en escena The Save, y brindó más detalles sobre lo ocurrido en una entrevista con la revista People.

El actor comentó que todo sucedió cuando él tenía 19 años, en ese momento, vivía solo en un departamento de Chicago y solía ir a nadar a la YMCA; una noche que regresaba de practicar este deporte un hombre se le acercó.

“Me dijo: “¿Quieres dar una vuelta?”. Pensé en dar unas vueltas por la cuadra, pero empezó a conducir rápido y entró en un barrio muy peligroso”, recordó Jack, quien compartió que después de un momento, John Wayne lo dejó inconsciente con cloroformo.

Jack Merrill tenía 19 años cuando John Wayne Gacy lo secuestró; tras las agresiones, logró salir con vida. (Foto: @jackymerrill)

“Me desmayé y, cuando desperté, estaba esposado (..) lo siguiente que supe fue que estábamos frente a su casa”, compartió. La mayor parte de los crímenes de John Wayne Gacy fueron cometidos en su hogar.

Entre 1972 y 1978, el hombre se encargó de engañar a jóvenes para llevarlos a su casa, en donde abusaba sexualmente de ellos y posteriormente los asesinaba. Tras su arresto, encontraron a 26 de sus víctimas enterradas en su propiedad.

Al llegara su casa con Jack, John Wayne le quitó las esposas e ingresaron a su hogar: “Luego me volvió a poner las esposas y me arrastró por el pasillo”, recuerda. Además, le colocó un artefacto en el cuello.

John Wayne Gacy ya tenía algunos antecedentes penales previo a su arresto en 1978, ya que lo habían denunciado por agresión sexual. (Foto: @rocknhipster/ redes sociales)

“Tenía cuerdas y poleas, y pasaba por mi espalda y por mis manos esposadas de tal manera que si me resistía, me ahogaría”, Jack intentó moverse; sin embargo, no podía respirar.

“Me metió una pistola en la boca. Luego me violó en el dormitorio”, dijo el actor sobre la agresión de Wayne Gacy.

¿Cómo logró escapar del asesino serial?

Jack Merrill aseguró que en todo momento intentó mantener la calma: “Sabía que no podía hacerlo enfadar. Solo tenía que calmar la situación y actuar como si todo estuviera bien”.

Es por este motivo que en ningún momento el actor se resistió a las agresiones: “Nunca me asusté ni grité”, agregó. Tras unas horas, el asesino serial finalmente lo dejó tranquilo y le aseguró que lo llevaría de regreso a su casa.

John Wayne lo dejó muy cerca de donde lo había recogido: “Eran alrededor de las 5 de la mañana. Me dio su número de teléfono y dijo: ‘Tal vez nos volvamos a ver en algún momento’”. Al llegar a su casa, Jack se deshizo de la tarjeta con el contacto.

“No llamé a la policía; en ese momento no sabía que era un asesino”, aseguró el actor para la publicación.

El hombre pasaba desapercibido en su comunidad debido a que solía participar en eventos benéficos e incluso se vestía como payaso para animar fiestas infantiles. (Foto: @EtrangesPhotos/ Redes sociales)

Pues, a pesar de sus crímenes y de que había sido denunciado por agresión sexual anteriormente, Wayne Gacy pasaba desapercibido en su comunidad, debido a que solía realizar acciones benéficas e incluso se disfrazaba como Pogo el Payaso para animar eventos infantiles.

Jack Merrill intentó seguir con su vida, sin permitir que las agresiones que vivió le afectaran; sin embargo, meses después se enteró del arresto de John Wayne Gacy, a quien identificó de inmediato.

En 1978, Robert Piest, un adolescente de 15 años, desapareció después de haber estado con Gacy, por lo que la mamá del menor notificó a las autoridades y comenzaron las investigaciones en contra del hombre.

Luego de registrar la casa de John encontraron los restos de sus víctimas, fue arrestado y finalmente confesó haber asesinado a más de 30 jóvenes.

“Leí que había estado en prisión. Veía su foto y me parecía repulsivo”, agregó el actor, quien a los 21 años decidió mudarse a otro estado y comenzó a estudiar teatro y posteriormente, logró formar una carrera en el mundo de los espectáculos.

John Wayne Gacy murió en 1994, luego de que se ejecutó la pena de muerte que le impusieron tras sus crímenes.