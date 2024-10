Detienen a exdirector de Escuela Normal Rural por encubrir el fallecimiento de Brayan Isidro

El director de la Escuela Normal Rural ‘Lázaro Cárdenas del Río’, Cenobio ‘N’, también conocido como ‘El Che’, de 43 años, fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía del Estado de México por presuntamente encubrir a alumnos que habrían participado en la muerte de uno de sus compañeros en el interior del plantel escolar el pasado 12 de julio.

La orden de aprehensión girada en contra del directivo escolar se emitió debido a que habría ocultado información para que los implicados en el ilícito pudieran evadirse de la justicia.

La investigación realizada por los elementos de la dependencia mexiquense determinó que el pasado 12 de julio la víctima Brayan Isidro “N” se encontraba en la parte trasera de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, cuando fue golpeado por cuatro de sus compañeros.

Tras percatarse de que sus lesiones eran graves, alumnos de la misma institución educativa lo trasladaron a un hospital de la zona, donde arribó sin signos vitales.

De acuerdo a una testigo, tras la agresión Cenobio “N” se reunió con los probables implicados, quienes le informaron lo acontecido y uno de ellos le entregó un “palo de madera de aproximadamente 60 centímetros”, el cual tenía manchas hemáticas, mismo que habría sido utilizado para lesionar a la víctima.

En su declaración ministerial la testigo afirmó que al acercarse a donde se encontraba el ahora detenido, éste le dijo que “los muchachos ya me dijeron lo que pasó y cómo estuvieron realmente las cosas, yo me encargo” y la habría amenazado para que no dijera nada de lo que presenció.

Por su parte, alias “El Che” omitió dar aviso a la autoridad competente del hecho delictivo que le fue informado con el propósito de que los probables implicados evadieran su responsabilidad.

Asimismo, autoridades informaron que como parte de los actos de investigación que realizó la Fiscalía mexiquense, el pasado 15 de julio elementos de la Policía de Investigación se presentaron en el plantel para recabar entrevista de la autoridad escolar y entregar requerimientos de información del Agente del Ministerio Público, situación que no fue posible porque Cenobio “N”, en su carácter de director de la escuela, ordenó negar el acceso a los policías.

“La comisión de esta conducta constituye en grado de probabilidad el delito de encubrimiento, el cual está tipificado en el artículo 149 del Código Penal del Estado de México y por el cual podría alcanzar una pena de hasta 8 años de prisión”, señalaron.

Cenobio “N” alias “El Che” fue detenido en el municipio de Zinacantepec y puesto a disposición de un Juez de Distrito al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, quien habrá de determinar su situación jurídica.

Detenidos y búsqueda de implicados por el homicidio de Brayan Isidro

Por estos mismos hechos, el pasado 19 de julio elementos de la Fiscalía estatal aprehendieron al alumno Saúl Adán “N”, por su probable intervención como coautor con dominio del hecho delictivo de homicidio calificado, quien fue puesto a disposición de un Juez de Distrito, también del reclusorio de Tenancingo, donde fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, las autoridades ministeriales confirmaron que buscan cumplir dos órdenes de aprehensión en contra de estudiantes de la normal rural implicados en la muerte de Brayan Isidro “N”.