¿Suspensión de visas de EU afectará a camioneros mexicanos? Esto dijo Juan Ramón de la Fuente

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, consideró este viernes que la suspensión de visas estadounidenses a conductores extranjeros de camiones no afectará a los mexicanos debido a las disposiciones previstas en el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De la Fuente puntualizó en conferencia de prensa que aunque siguen “estudiando” la medida anunciada el jueves, “no parece que vaya a afectar a los conductores mexicanos”.

“Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller consideró que esta medida está dirigida a “prevenir el cabotaje”, es decir, cuando se traslada mercancía de un estado a otro de Estados Unidos.

“Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que no parece que va a afectar a los conductores de camiones mexicanos, pero de todas maneras seguimos estudiando”, remarcó el funcionario.

Cancelan visas a conductores extranjeros tras accidente en Florida

El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la cancelación con efecto inmediato de la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que “ponen en peligro” la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

No obstante, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector.

La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero, originario de la India, Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Simpatizantes del gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición, ya que el camionero indocumentado habría conseguido su licencia de conducir en California, estado gobernado por Gavin Newsom, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

Además, la administración Trump, confirmó el jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de Estados Unidos.