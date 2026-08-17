Clima ‘ardiente’ en Nuevo León: Monterrey espera hasta 38 grados este martes 18 de agosto

Así estará el clima en Nuevo León este martes 18 de agosto.

El clima en Nuevo León para este martes 18 de agosto se presenta con temperaturas elevadas en la Zona Metropolitana de Monterrey, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un día medio nublado, con máximas que alcanzarán hasta los 38.7°C, generando un ambiente muy caluroso en varias ciudades de la región.

Vista de la ciudad de Monterrey bajo un cielo parcialmente nublado.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana martes?

Las ciudades de la zona metropolitana mostrarán variaciones. Monterrey registrará una temperatura mínima de 19.3°C y una máxima de 35.0°C. Actualmente, la temperatura en Monterrey es de 30.7°C, lo que indica un rápido ascenso durante el día.

En San Pedro Garza García, las temperaturas estarán entre 18.3°C y 33.0°C, siendo una de las zonas menos cálidas. Guadalupe, por su parte, verá grados desde los 20.0°C hasta los 36.7°C, con 32.0°C actuales.

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León para el martes?

Aunque las condiciones generales para las ciudades foco son de cielo medio nublado, el SMN alerta sobre la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noreste de México. Esto implica un riesgo latente de precipitaciones en la región.

Apodaca se posiciona como la ciudad más calurosa, con una mínima de 21.0°C y una máxima de 38.7°C, además de vientos de 14 km/h. La condición de medio nublado es predominante en toda la Zona Metropolitana, pero la probabilidad de lluvia permanece abierta.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para la Zona Metropolitana de Monterrey durante los próximos tres días es el siguiente:

Martes 18 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las altas temperaturas persistirán en la región, con cielos medio nublados. Las mínimas se mantendrán alrededor de los 19°C a 20°C, mientras que las máximas oscilarán entre 35°C y 39°C en las zonas más cálidas.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante el calor intenso, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, y usar ropa ligera y de colores claros. Es vital cuidar a niños y adultos mayores.

Se aconseja usar bloqueador solar y gorras o sombreros al salir. Para quienes realicen actividades al aire libre, es crucial planificar los horarios para evitar las horas de mayor radiación. Siempre llevar agua para reponer líquidos perdidos.

Fuente: CONAGUA.

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