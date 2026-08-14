Nuevo León espera un sábado 15 de agosto con calor intenso; habrá hasta 39°C de temperatura

Este sábado, las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey mostrarán un clima cálido con variaciones. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se prepara para un sábado 15 de agosto con un clima predominantemente caluroso y cielos despejados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 39°C en algunas zonas. Los vientos serán ligeros, sin probabilidad de lluvias para la región.

¿Qué temperatura hará en Monterrey este sábado?

Este sábado, las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey mostrarán un clima cálido con variaciones.

En Monterrey capital, la temperatura mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 35°C. Para San Pedro Garza García, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 32°C, siendo la zona más fresca.

Por otro lado, Guadalupe registrará una mínima de 19°C y una máxima de 36°C. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 21°C y una máxima que podría alcanzar los 39°C.

Los municipios de Apodaca y Guadalupe experimentarán las temperaturas más elevadas, superando los 37°C.

¿Se esperan lluvias mañana en la Zona Metropolitana?

Para el sábado 15 de agosto, el pronóstico indica que no habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones climáticas se mantendrán con cielo despejado o con muy pocas nubes durante todo el día. Esto significa que los residentes podrán disfrutar de un día sin interrupciones por precipitaciones.

El viento en la región será ligero a moderado. En Monterrey, se espera un viento de 11 km/h, mientras que en Guadalupe alcanzará los 12 km/h. Apodaca registrará las ráfagas más fuertes, con vientos de hasta 17 km/h. Estas condiciones favorecen un ambiente seco y soleado.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 15 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 12 km/h.

Domingo 16 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Lunes 17 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana en Nuevo León es de estabilidad. Se mantendrán las temperaturas elevadas con cielos principalmente despejados.

No se esperan cambios drásticos en las condiciones, lo que sugiere días soleados y cálidos. La mayoría de los días habrá un clima similar al del fin de semana.

¿Qué hacer para protegerse del calor en la región?

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar precauciones para cuidar la salud. Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos durante el día. Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, ayudará a prevenir golpes de calor.

También es aconsejable usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar si se planean actividades al aire libre.

Para quienes necesiten salir, buscar la sombra y hacer pausas frecuentes en lugares frescos es una buena práctica. Cuidar a niños y adultos mayores, que son más vulnerables al calor, es crucial.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La información sobre el clima se basa en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque fenómenos como canales de baja presión y ondas tropicales afectan otras zonas del país, en Nuevo León se espera un fin de semana sin alertas climáticas importantes. Consultar estas fuentes oficiales es vital para estar informado.

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