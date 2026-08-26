Pedían 20 millones de pesos por él: Rescatan a hombre secuestrado en Xochimilco

Rescatan en Xochimilco a hombre secuestrado: detienen a cinco presuntos responsables. (Fiscalía de la CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescató a una persona que permanecía privada de su libertad en Xochimilco desde el 10 de agosto.

Elementos de la dependencia realizaron un operativo la madrugada de este miércoles en un inmueble ubicado en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco.

Al ingresar al lugar, localizaron a la víctima, quien “se encontraba en aparente buen estado de salud”, revelaron las autoridades.

En el inmueble estaban Juan ‘N’, Mariana ‘N’, Mauricio ‘N’, Luis Martín ‘N’ y Kevin ‘N’, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Pedían rescate millonario para liberar a víctima; llamada anónima ayudó al rescate

El hombre fue privado de su libertad a principios de mes en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa. Supuestamente, los captores habrían solicitado un rescate de 20 millones de pesos para liberarlo.

La FGJCDMX no precisó si los familiares de la víctima presentaron una denuncia ni desde cuándo iniciaron las investigaciones para su localización.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) reconstruyeron la ruta del vehículo de la víctima y de otros posiblemente relacionados con ayuda de las cámaras de vigilancia del C5.

Lo anterior permitió concentrar las labores de búsqueda en Xochimilco. La confirmación llegó mediante una denuncia anónima que alertó sobre una persona con la cabeza cubierta que ingresó a un domicilio.

“Al contrastar esta información con el análisis de videovigilancia, la PDI identificó el inmueble como un posible lugar de cautiverio”, precisó la corporación.

Hasta el momento, se desconoce si los sujetos detenidos tienen vínculos con alguna organización criminal con operaciones en la Ciudad de México.

FGJCDMX destaca reducción de secuestros en 94%

La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que entre enero y julio de 2026 únicamente se reportaron tres casos de secuestro, mientras que en 2019 se registraron 50. Esto representa una reducción del 94 por ciento.

“En la Ciudad de México, el secuestro se mantiene en niveles mínimos, al pasar de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026, una reducción de 94%”, señaló.

Sin embargo, algunos casos formarían parte de la cifra negra, es decir, aquellos que no se denuncian ante la autoridad.

“Todos los casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados (...) Cada caso activa capacidades especializadas para localizar a las víctimas y llevar ante los tribunales a quienes probablemente participaron”, subrayó.