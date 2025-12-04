¿Cuáles son los posibles rivales de México para el partido inaugural del Mundial 2026?

Estos serían los rivales de México en la inauguración el Mundial (Foto: Shutterstock, FIFA).

Los integrantes del grupo de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo se definirán en el sorteo del Mundial 2026 organizado por la FIFA, aunque México va un paso adelante y ya conoce quiénes son los candidatos para jugar el partido inaugural.

Una de las ventajas de México en el Mundial 2026 al ser anfitrión es que ya conoce su calendario de partidos, al igual que Estados Unidos y Canadá. Únicamente, falta por saber contra quiénes serán esos choques.

Pero el que es, por el momento, el partido más esperado de la Copa del Mundo es el juego inaugural en el Estadio Banorte (Azteca) el 11 de junio, en donde el ‘Coloso de Santa Úrsula’ hará historia al convertirse en tres veces mundialista. Los otros partidos serán los 18 (Guadalajara) y 24 (Ciudad de México) de junio.

El sorteo del Mundial 2026 es el 5 de diciembre de 2025. (Fotoarte con imágenes de IA Gemini y fifa.com)

¿Quién jugará contra México en el partido inaugural? Estos son los candidatos

Hay once posibles candidatos para ser rivales de México en el Mundial de 2026. Al ser la Selección cabeza del Grupo A, ocupará la posición A1 en el sector y se espera que juegue el primer partido de la justa mundialista ante quien ocupe la posición A2.

De acuerdo con el documento Procedimiento del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2028 de la FIFA, este sitio se le asignará a quien salga sorteado del bombo 3 como parte del Grupo A.

Así es como se decidirán las posiciones en el sorteo del Mundial 2026 (FIFA).

Los bombos, de 12 selecciones cada uno, se organizan de acuerdo al ranking FIFA con dos excepciones: México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1) son cabezas de grupo junto con los 9 mejor posicionados; y en el bombo 4 , además de los 6 peor clasificados, están las 4 plazas que faltan por definir en las eliminatorias UEFA y los 2 del torneo clasificatorio.

De este modo, quienes forman parte del bombo 3 son: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Javier Aguirre es el entrenador de México y Raúl Jiménez el llamado a ser el líder del equipo (Foto: EFE).

Panamá queda descartado al ser una selección de Concacaf al igual que México y sería recorrido a otro grupo donde no haya un equipo de esta confederación. Esta regla se rompe únicamente con al UEFA, que aporta 16 equipos; en este caso, debe haber al menos un europeo por grupo y máximo dos.

Los rivales más atractivos (y complicados) para el 11 de junio de 2026 serían Noruega del delantero del Manchester City Erling Haaland, Egipto del extremo del Liverpool Mohamed Salah o el equipo guaraní, que venció a la Selección en el México vs. Paraguay hace menos de un mes en amistoso.

Los demás, sin embargo, pintan como más accesibles para el equipo del entrenador Javier Aguirre, que gracias a la histórica cantidad de equipos clasificados puede tener una fase de grupos a modo para llegar a los dieciseisavos de final, también considerando que clasificarán cuatro terceros lugares.

Pero hay un pequeño matiz en Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26 y es que acepta que está previsto que en la Jornada 1 del Mundial 2026 se enfrenten A1 (México) vs. A2 (bombo 3) y A3 (bombo 2) vs. A4 (bombo 4); y la organización advierte que “esta configuración no representa necesariamente el orden cronológico en el que se disputarán los partidos”.

Así es como se jugarán los partidos del Mundial 2026 en el Grupo A, según el reglamento (FIFA).

Considerando que el calendario final de la fase de grupos se publica el 6 de diciembre con las adecuaciones que FIFA crea pertinentes, habrá que esperar la ratificación por parte del organismo 24 horas después del sorteo.