Boletos Mundial 2026: ¿Cómo realizar una compra segura, según la SSPC, ante posibles fraudes?

¡Mucho ojo! Autoridades advierten por fraudes en la venta de boletos para el mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La emoción por el Mundial 2026 no debe nublar el juicio. Con la llegada del evento más importante del futbol, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la emoción entre los aficionados está en su punto máximo. Sin embargo, también surgió un aumento alarmante en las estafas relacionadas con la compra de boletos.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los ciberdelincuentes están utilizando sitios web falsos para ofrecer boletos que pueden ser apócrifos, duplicados o incluso inexistentes.

Principales métodos de estafa utilizados por los ciberdelincuentes

La SSPC emitió advertencias sobre los riesgos de comprar boletos en sitios no oficiales. Es crucial estar informado y ser precavido para evitar perder dinero y entregar datos personales. Las estafas pueden llevar a pérdidas económicas significativas y a la frustración de no poder asistir al evento.

Los ciberdelincuentes utilizan diversas tácticas para engañar a los compradores desprevenidos. Algunos de los métodos más comunes incluyen:

Sitios web apócrifo s que simulan ser oficiales.

s que simulan ser oficiales. Ofertas de boletos anticipados que no son legítimas.

Publicaciones en redes sociales que promueven boletos a precios atractivos .

. Correos electrónicos fraudulentos que parecen de fuentes confiables.

¿Cuáles son las etapas de venta de boletos para el Mundial 2026?

La venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en diferentes etapas. Los aficionados deben registrarse en el portal oficial de FIFA, donde se les pedirá que ingresen sus datos y un correo electrónico para ser contactados si son seleccionados para comprar boletos. Las etapas son las siguientes:

Registro inicial en el portal de FIFA. Creación de un FAN ID, que es obligatorio para la compra. Selección y notificación a los usuarios elegidos para acceder a la compra.

La SSPC recomendó a los aficionados a evitar estafas. Estas incluyen:

Desconfiar de las ofertas anticipadas.

Verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier compra.

Utilizar métodos de pago seguros como tarjetas de crédito.

Evitar adquirir paquetes turísticos que incluyan boletos hasta que sean anunciados oficialmente por FIFA.

hasta que sean anunciados oficialmente por FIFA. Comprar solo en agencias de viajes debidamente registradas.

Si crees que fuiste víctima de una estafa o has encontrado un sitio sospechoso, es crucial actuar rápidamente, para ello debes:

Reporta el sitio web o perfil en redes sociales a las autoridades.

o perfil en redes sociales a las autoridades. Contacta a tu banco o proveedor de tarjetas para informar sobre posibles fraudes.

o proveedor de tarjetas para informar sobre posibles fraudes. Cambia tus contraseñas y activa la autenticación de dos factores en tus cuentas.

¿Cuánto costarán los boletos para los partidos del Mundial 2026?

Los precios de los boletos para el Mundial 2026 han generado mucha conversación. Según informes, los costos para los partidos de la fase de grupos oscilarán entre mil 200 y 12 mil pesos mexicanos, mientras que el precio más bajo para la final alcanzará los 36 mil 797 pesos. Estos precios reflejan no solo la demanda esperada, sino también la importancia del evento.