Aumenta carga fiscal a empresas en los estados, advierte Coparmex

De los 32 estados de la República, en 31 entidades se consideran aumentos a diversos impuestos o el cobro de nuevos según sus propuestas de Paquetes Económicos Estatales, lo que frena el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y debilita la competitividad de los grandes agentes económicos del país, que por la carga fiscal podrían tomar decisiones de inversión en otro estado o incluso cambiar de país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana advertimos que los incrementos a impuestos estatales –en particular al Impuesto Sobre Nómina (ISN)– están debilitando la competitividad regional y frenando el crecimiento de las Mipymes, así como el de las empresas medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países”, dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente del organismo.

Actualmente 27 de las 32 entidades mantienen tasas de ISN iguales o menores al 3 por ciento, y la Coparmex considera que colocar a cualquier estado por encima de ese umbral lo deja en desventaja frente a otras regiones que compiten por atraer inversiones nacionales y extranjeras en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá(T-MEC), que será revisado por los tres países en 2026, así como del proceso de relocalización de cadenas de suministro, conocido como el nearshoring.

“Este gravamen incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las Empresas para sostener su planta laboral”, alertó el íder empresarial.

A partir del sondeo realizado entre sus 71 Centros Empresariales en 32 entidades, la Coparmex identificó que se han presentado 31 Paquetes Económicos Estatales, entre los que se contemplan aumentos o creación de impuestos.

Se van sobre el ISN

De manera específica, en materia de Impuesto Sobre Nómina (ISN), se detectaron incrementos directos en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con ajustes que van de 2 a 3 por ciento o de 3 a 4 por ciento.

En el caso de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán el reporte del organismo empresarial indicó que se presentan otros ajustes e impuestos locales sin cambios en la tasa del ISN, pero en su lugar, las entidades decidieron implementar nuevos gravámenes o ajustes relevantes al predial, contribuciones sectoriales o mayores cargas administrativas. Todo con la finalidad de aumentar la recaudación para el siguiente año.

“Ningún estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura que impacten directamente en la competitividad y en el bienestar de la región, además de un entorno que brinde seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para que las empresas inviertan y sostengan empleos dignos y formales”, señaló el dirigente empresarial.

En este sentido, la Coparmex afirmó que el patrón que se repite entre los estados es aumentar los impuestos sin una evaluación previa sobre la eficiencia del gasto público ni una ruta clara de impacto económico.

“Lo observamos en distintos Paquetes Fiscales estatales y municipales, donde se replican propuestas de alza al Impuesto Sobre Nómina, al predial y a diversos derechos locales, sin que exista una evaluación integral de su efecto en la competitividad, la inversión y el empleo formal”, subrayó.

Aumentan presiones

Si bien los estados están buscando acrecentar sus fuentes de ingresos ante la disminución de las transferencias federales para minimizar la presión financiera ante el aumento de nuevas responsabilidades, que antes pertenecían a la Federación; las empresas también “ya en los últimos años han enfrentado una creciente fiscalización y carga administrativa, además de absorber costos que no forman parte directa de su giro, como la seguridad, salud, transporte e infraestructura básica”, expuso el dirigente del denominado sindicato patronal.

En este sentido, la Coparmex hizo un llamado para que los presupuestos estatales “privilegien servicios públicos de calidad, infraestructura de largo plazo y proyectos estratégicos con impacto directo en el bienestar y la productividad”.

Adicionalmente, el organismo expuso que “también pedimos incrementar más la base de contribuyentes y asegurar plena transparencia en su uso antes de cargar nuevas obligaciones sobre quienes generan empleo formal”.