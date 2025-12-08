Reducir el uso del efectivo, tema de Seguridad Nacional

Se han tenido avances en México en la inclusión financiera, pero se olvida a veces que el tema va más allá de tener una cuenta bancaria, sino que se trata de fortalecer el uso de los distintos productos como las cuentas de ahorro, crédito y pagos y también los medios electrónicos que van desde las tarjetas de crédito, débito, transferencias por móvil o banca tradicional, y ahí cambian las cosas.

Edgar Amador (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Y es que el uso del efectivo sigue siendo para los mexicanos uno de los métodos preferidos para hacer operaciones; en localidades rurales, el 94 por ciento de la población paga en efectivo sus compras de bajo monto, mientras que en áreas urbanas esta proporción baja al 81 por ciento.

En compras de mayor monto, el uso del efectivo sigue siendo elevado en zonas rurales en 88 por ciento, pero en entornos urbanos desciende al 66 por ciento, reflejando una mayor adopción de pagos electrónicos. Por género, las mujeres tienden a usar más el efectivo en ambos tipos de transacciones el 86 por ciento en pagos menores y los hombres muestran una mayor inclinación por las tarjetas físicas, con 12 por ciento en compras menores y 21 por ciento en compras mayores, pero el efectivo sigue siendo el rey.

Y ante este panorama, las luces rojas ya están encendidas y hoy cada vez más las instituciones y el Gobierno lo ven como un tema de seguridad nacional, ante los riesgos que crecen por tener una economía seguidora del efectivo.

Y es que hay muchas señales del peligro que crece, tras los hechos que se han presentado en los últimos años en el sistema financiero, desde cuentas “mulas” cuando se dio el “hackeo” al SPEI para el retiro del dinero en efectivo por ventanilla, que se hizo obligatorio en ese momento sólo poder retirar hasta 50 mil pesos para tener mayor control y poco se hizo contra las personas que se prestaron a tener cuentas para el retiro del efectivo, por ahí se quedó una propuesta congelada de ponerlos en un tipo “buró”, hasta las próximas limitantes que la banca pondrá a partir del 1 de julio del próximo año para identificar a quien deposita y quien retira en efectivo, además, cualquier cliente que intente realizar retiros o depósitos en efectivo superiores a 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial vigente.

Y por ello que ante las acusaciones del FinCEN, así como la clasificación de terroristas a los cárteles de drogas, tanto en la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, como todas las autoridades financieras desde el secretario de Hacienda, Edgar Amador saben que el efectivo tiene que reducirse en la economía y ahí ya veremos qué pasa en los diversos frentes que están trabajando, incluida la misma secretaría de Seguridad Pública de Omar Garcia.

Omar García (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Hoy es claro, que al menos en la banca existe la preocupación, pero también la meta de entrar en acción y trabajar en temas de reducir el efectivo, pero no sólo por un mayor control de los recursos, sino que ya como dicen en “corto” es un tema de seguridad nacional, en el que todos deben poner atención total.

Campanazo verde de CDMX

El cierre del año ha estado más que movido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que tiene como presidente a Marcos Martínez, ya que en las últimas semanas han tenido importantes operaciones tanto de Aeroméxico, Esentia y FIBRA NEXT lo que muestran un mercado de valores que recupera dinamismo y registra mayor actividad por parte de emisores e inversionistas, algo en lo que coincide la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera.

Desde la oferta pública mixta global de Aeroméxico que le ayudó para fortalecer su posición financiera y ampliar su presencia en los mercados de capital, con una distribución nacional e internacional con lo que se reforzó la diversificación de su base de inversionistas, han seguido más empresas llegando a la BMV en pleno fin de año, y mañana sigue la Ciudad de México.

Este martes se tiene previsto el campanazo de la emisión del Bono Verde del Gobierno de la Ciudad de México, y acudirán como hace tiempo no sucedía la plana mayor de autoridades financieras como el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como el presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez.

Marcos Martínez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Todo indica, que pese a escenarios adversos y de incertidumbre, el mercado de valores está avanzando.

Invertir en ciberseguridad, clave

Las empresas tienen claro que la ciberseguridad es fundamental para la protección de sus negocios, pero desafortunadamente el 45 por ciento de las empresas en México no sabe cómo priorizar su inversión en ciberseguridad y ahí es donde los problemas crecen.

Claudio Martinelli (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En un estudio realizado por Kaspersky que lleva Claudio Martinelli, encargado para la región de Américas, más de la mitad de las organizaciones a nivel global y alrededor del 66 por ciento en el país tampoco cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo, por lo que terminan actuando de manera reactiva y revisan sus medidas de protección solo cuando ocurre un incidente o aparece una alerta externa.

Si bien se realizan simulaciones de incidentes con un 42 por ciento cada mes y 48 por ciento de forma trimestral, una de cada diez no tiene ninguna rutina de pruebas y la falta de estas prácticas abre una brecha crítica que compromete su preparación real frente a un ataque.

Pero quizás el punto de preocupación es que el 15 por ciento de los encuestados afirma no contar con una estrategia clara de seguridad y es ahí, en donde las empresas mexicanas tienen un rezago importante.

Ya que esta falta de disciplina para identificar y revisar debilidades y riesgos deriva en otro problema identificado por los expertos: existe una disparidad entre la confianza que las empresas tienen en su protección digital y el nivel de seguridad que poseen en realidad. Cuando una empresa cree estar más protegida de lo que está, se vuelve más difícil identificar prioridades, justificar inversiones y corregir los puntos críticos, es un hecho que hace falta mucho camino por recorrer.

Crece sector telecomunicaciones en Baja California

Lightera, empresa líder en soluciones de fibra óptica y especializada en soluciones de conectividad, puso en marcha la segunda etapa de desarrollo de su planta de producción ubicada en Mexicali, Baja California, la cual recientemente recibió el sello “Hecho en México”

La planta, que actualmente genera alrededor de 400 empleos directos en la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila, cuenta con tecnología de alta precisión capaz de fabricar cables multitubos de hasta 288 hilos de fibra óptica.

La expansión de Lightera, cuyo vicepresidente sénior es Helio Durigan, permite atender los requerimientos de los sectores telecom (Operadores e ISPs) y data center, que se encuentran en constante crecimiento ante el aumento del tráfico de datos y la digitalización de los servicios.

Además, fortalece la capacidad de manufactura de cables ópticos para México y América del Norte y responde al acelerado crecimiento del mercado digital impulsado por la expansión de las operaciones hacia América Latina.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.