Tierra caliente se ‘enciende’ tras operativo para capturar al ‘Botox’, objetivo prioritario de Harfuch

Imagen ilustrativa. Según medios locales, se implementó un operativo en Apatzingán para capturar al 'Botox', líder de los Blancos de Troya (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO)

La tarde de este miércoles 21 de enero fue desplegado un intenso operativo en la tenencia de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán, Michoacán.

De manera preliminar, se reportó el descenso de un helicóptero artillado, así como la incursión de más de 30 unidades de la Fiscalía General del Estado y Ejército Mexicano, lo que generó un amplio despliegue en la zona.

Fuentes locales informaron que el operativo tuvo como objetivo capturar al líder de Los Blancos de Troya, César Alejandro Sepúlveda Arellano, ‘El Botox’, quien estaría detrás de las extorsiones de la industria limonera en Tierra Caliente.

¿Quién es ‘El Botox’, el líder criminal al que Harfuch le declaró la guerra?

César Alejandro Sepúlveda Arellano, 'El Botox’, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder criminal del grupo delictivo Los Blancos de Troya, una organización con operaciones en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Este grupo ha sido señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en múltiples investigaciones por delitos que incluyen extorsión, secuestro y homicidio, principalmente contra productores agrícolas de limón y aguacate en el Valle de Apatzingán.

'El Botox’ tiene aproximadamente 40 años y es de complexión media, con una estatura aproximada de 1.73 metros.

Las autoridades le atribuyen una trayectoria que se remonta a la transformación de antiguos grupos de autodefensa en organizaciones criminales aliadas de estructuras como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque Los Blancos de Troya surgieron originalmente bajo la apariencia de una fuerza de autodefensa, con el tiempo la investigación vinculó a sus integrantes y a su liderazgo con actividades ilícitas.

‘El Botox’ sería el presunto autor intelectual del asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en octubre de 2025, tras denuncias de extorsión por parte de la organización criminal.

La FGE emitió varias órdenes de aprehensión en su contra por extorsión, secuestro y homicidio, y se ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a su captura.

Estados Unidos considera a “El Botox” como terrorista y se ofrecieron hasta 5 millones de dólares de recompensa para su localización, debido a su liderazgo en la célula delictiva y vínculos con actividades de narcotráfico y violencia organizada

Con información de Quadratín