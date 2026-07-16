Crees que sabes de dinero, ten cuidado

¿Qué tanto crees saber de finanzas personales? Nunca había sido tan fácil acercarse a estos temas. Además de consultar apps de inteligencia artificial, hoy tienes a la mano cursos, podcasts, libros, simuladores, newsletters, comparadores de tasas y explicaciones gratuitas sobre casi cualquier decisión. Sin embargo, tanta información también llega a producir una forma silenciosa de indigestión.

Según un estudio sobre conocimiento y comprensión financiera de adultos en EU, en su edición 2026, los evaluados respondieron correctamente, en promedio, 47 por ciento de 28 preguntas distribuidas en ocho áreas de las finanzas personales. Es el nivel más bajo en los diez años de historia de esa medición.

El dato importa porque convive con otra realidad. Muchas personas creen saber más de finanzas de lo que en verdad dominan y, al mismo tiempo, nunca había existido un acceso tan abierto a los mercados.

Esta combinación de “facilidades” provoca un gran potencial para caer en errores patrimoniales. Por un lado se cuenta con un sinnúmero de opciones y por la otra, la falsa creencia de sabiduría sobre el mercado, de tal manera que se define el “qué” hacer con el dinero, en lugar de establecer el “para qué” voy a tomar las decisiones económicas.

¿Para qué ahorras? Depende si estás formando un fondo de emergencia, preparando la educación de un hijo, comprando una casa, buscando independencia o tratando de dejar de vivir al día. ¿Para qué inviertes? Cambia mucho si necesitas usar ese dinero en dos años o si quieres construir patrimonio durante veinte. ¿Para qué te endeudas? Hay deudas que abren oportunidades y otras que trasladan al futuro un consumo que hoy rebasa tu capacidad de pago.

Lo mismo ocurre con los seguros, el retiro, la liquidez o la búsqueda de rendimiento. Cuando el propósito está claro, las opciones encuentran mejor acomodo. Cuando falta dirección, cualquier recomendación adquiere atractivo por un momento.

Antes de buscar dónde invertir, conviene pensar sobre cuándo usarás ese dinero. previo a contratar un crédito, revisar cuánto limitará tu flujo cotidiano. Si quieres contratar un seguro, identificar qué fragilidad deseas proteger. Antes de perseguir rendimiento, reconocer cuánto riesgo soportas sin perder tranquilidad.

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