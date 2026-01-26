Aplausos a la reconsideración de la Corte

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, tomó la determinación de renunciar a los nuevos vehículos que habían sido adquiridos recientemente. No sabemos quién los compró, pero el hecho es que, eventualmente, el devolverlos establece una coherencia que parecía romperse con la decisión de comprarlos. Hoy se explicará el detalle de lo que sucedió, pero por lo pronto, hay que reconocer la decisión del máximo órgano del Poder Judicial, pues en otros casos que se han detectado excesos, hay muchos que se hacen de la vista gorda, que bueno que no fue éste el caso.

La electoral, al último lugar de la agenda legislativa

Debido a los desacuerdos, todo indica que para la mayoría de Morena en San Lázaro la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no será la prioridad en la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Las reticencias del PVEM y el PT parecen alejar la posibilidad de la llegada pronto de la iniciativa. Tan es así, que el líder morenista, Ricardo Monreal, enlistó 11 temas a tratar del 1 de febrero al 30 de abril próximo, y la electoral la colocó en el número 11. Puso primero una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, luego a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad, reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual… Una señal de que estarán en otros temas menos espinosos.

Sucesión en la ASF, otra fractura en la ‘4T’

Nos cuentan legisladores de la ‘4T’ en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, que “el pleito viene fuerte” entre los partidos aliados “también ahora por el relevo del auditor”, David Colmenares. Entre los “tiradores” –así lo señalan– figuran José Manuel del Río Virgen; el ex auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga, y “posible propuesta del propio Colmenares”; María de la Luz Mijangos, la hoy Fiscal Anticorrupción, y hasta la actual titular el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Energía, Vianey Lozano. Y el tiempo apremia, el periodo ya concluye en marzo.

Noroña hizo el oso

El que quedó en ridículo tras toda la polémica de las camionetas de los ministros de la Corte fue el senador Gerardo Fernández Noroña. Dolor de estómago le ha de haber dado cuando vio que los propios ministros decidieron renunciar –después del escándalo, sí, pero al menos rectificaron– a esos vehículos de lujo. “Es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan aventón, que usen su vehículo“, dijo el morenista para justificar ese gasto excesivo. Por lo menos los togados corrigieron, cosa que el legislador nunca ha hecho sobre sus gastos superfluos y nada austeros.

Más broncas para Marina del Pilar

Como si Marina del Pilar, góber de Baja California, no tuviera suficientes broncas con lo de su exesposo, Carlos Torres –investigado en EU, lo que ha llevado a que presionen desde el mismísimo Sistema Nacional Anticorrupción a la mandataria para que solicite licencia–, ahora su secretario de Economía, Kurt Honold Morales, le está causando ruido. Pequeños comerciantes y empresarios de la entidad le reclaman por el cierre de sus negocios, la falta de seguridad, y le cuestionan el favoritismo a José Galicot para la realización de obras. Y más allá, se preguntan si realmente no sabía del huachicol en Tijuana. Sólo se preguntan… porque nadie les responde.