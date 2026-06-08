Primer caso de gusano barrenador en Durango en un perro

Durango confirmó este lunes su primer caso de gusano barrenador, la plaga que desde hace meses mantiene en alerta al sector pecuario por las consecuencias sanitarias y económicas que ha generado en distintas regiones del país.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, informó que el caso fue detectado en un perro de la comunidad Pie de la Cuesta, en el municipio de Pueblo Nuevo, colindante con el Estado de Sinaloa.

“El día de hoy se hace oficial un caso en un canino, un perrito, en un pueblo allá que se llama Pie de la Cuesta, en Pueblo Nuevo, donde ya se detecta un caso de gusano barrenador por primera vez en el estado de Durango”, declaró.

La confirmación ocurre en una entidad que hasta ahora se había mantenido libre de la plaga y que tiene especial relevancia para la actividad ganadera nacional debido a su vocación exportadora.

Gusano barrenador llegará a todo México

“Era inminente, no podíamos evitar que llegara”, reconoció Soto al confirmar el caso.

Advirtió que la presencia de la plaga en Durango era cuestión de tiempo debido al avance registrado en entidades vecinas. A finales de abril señalaba que existían casos confirmados en estados cercanos como Zacatecas y Nayarit, además del riesgo que representaba la movilidad de animales entre regiones.

Cierre de EU por gusano barrenador ‘pega’ a ganaderos mexicanos

La llegada del gusano barrenador se da en medio de una de las etapas más difíciles para los productores ganaderos, derivada del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano.

Según cifras dadas a conocer por la Unión Ganadera Regional, los cinco estados exportadores del país acumulan pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares desde que comenzaron las restricciones comerciales. En el caso de Durango, se han dejado de exportar alrededor de 20 mil cabezas de ganado por mes.

De tal manera que el sector arrastra pérdidas millonarias acumuladas, una creciente concentración de ganado en los ranchos y corrales de engorda, así como una sobreoferta en el mercado nacional que ha presionado los precios a la baja. A ello se suma el ingreso de ganado del extranjero y los cuestionamientos que productores han hecho a la estrategia implementada para contener el avance del gusano barrenador.

La suspensión de exportaciones ha obligado además a los productores a mantener durante más tiempo animales que ya estaban listos para enviarse al mercado estadounidense, incrementando los costos de alimentación, manejo y sanidad.

A este escenario se sumó recientemente la detección de casos de gusano barrenador en Texas, hecho que encendió nuevamente las alertas en la industria ganadera de Norteamérica y que refuerza la preocupación sobre la expansión de la plaga hacia el norte del continente.

Aunque el primer caso confirmado en Durango corresponde a un perro y no a ganado, autoridades y productores mantienen la vigilancia sanitaria para evitar que la plaga se propague al hato pecuario de la entidad, una de las principales actividades económicas del estado.