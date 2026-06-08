Broxel reúne a líderes empresariales en el Invitational 2026 celebrado en el Club de Golf Chapultepec

La tercera edición del Broxel & Google Cloud Invitational 2026 reunió este lunes a directivos, empresarios y líderes de la industria tecnológica y financiera en una jornada que combinó deporte, networking y experiencias de alto nivel en el emblemático Club de Golf Chapultepec.

Con Broxel como principal impulsor del torneo, el evento se consolidó como uno de los encuentros corporativos más relevantes del año, al congregar a representantes de distintas organizaciones que encontraron en el golf un espacio ideal para fortalecer relaciones profesionales y generar nuevas oportunidades de negocio.

Broxel & Google Cloud Invitational 2026

Desde las primeras horas de la mañana, los participantes recorrieron los 18 hoyos del prestigioso campo, considerado uno de los más tradicionales y reconocidos de México, escenario de importantes competencias internacionales a lo largo de su historia.

Broxel & Google Cloud Invitational 2026.

A lo largo del recorrido, los jugadores enfrentaron distintos retos técnicos y estratégicos que pusieron a prueba su precisión y capacidad de adaptación. Cada hoyo representó una oportunidad para demostrar habilidades deportivas, pero también para fomentar la convivencia entre ejecutivos, empresarios y tomadores de decisión que compartieron una experiencia diseñada para fortalecer vínculos dentro del ecosistema empresarial.

Gustavo A. Gutiérrez Galindo Ceo & fundador Broxel.

El torneo contó con diversos formatos de competencia que permitieron una participación dinámica y competitiva, manteniendo el espíritu de colaboración que caracteriza al encuentro. Además del componente deportivo, el Invitational destacó por generar un entorno propicio para el intercambio de ideas y el acercamiento entre líderes de sectores clave para la transformación digital y financiera de América Latina.

La realización de este evento reafirma la apuesta de Broxel por impulsar espacios que trascienden los negocios tradicionales, promoviendo experiencias que fortalecen las relaciones de largo plazo con clientes, aliados estratégicos y líderes empresariales.

Cortesía.

En la parte final del torneo Gustavo A. Gutiérrez Galindo CEO & Fundador de Broxel comento explicó “Somos muy afortunados de que nuestra ciudad reciba por tercera ocasión una Copa del Mundo, consolidándose como la casa del futbol en México. Por ello, quisimos aprovechar esta fecha para comenzar a vivir el espíritu mundialista y convocar a todos a respaldar a nuestra selección y a nuestro país”

Nuestro deseo es que a México le vaya bien y que este evento represente una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra nación ante el mundo. Tanto Google como Broxel comparten ese compromiso y están convencidos de la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el orgullo y la unión de los mexicanos.

Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos y formar parte de esta preinauguración, que marca el inicio de una etapa de entusiasmo, colaboración y preparación rumbo a este gran acontecimiento internacional.

Panel al final de Broxel & Google Cloud Invitational 2026

Asimismo, durante el panel de cierre, moderado por Gustavo A. Gutiérrez Galindo, CEO & Fundador de Broxel, participaron Julio Velázquez, General Manager de Google Cloud México; Juan Pablo de Botton Falcón, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; y Gonzalo Tercero, Vicepresidente de Productos e Innovación de Visa.

Los panelistas analizaron el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la transformación de las industrias tecnológica y financiera, y los retos que enfrenta la sociedad ante el avance acelerado de la innovación. Coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno, empresas y líderes tecnológicos para impulsar un desarrollo responsable.

También destacaron que la confianza digital será un elemento clave en el futuro, por lo que será necesario reforzar los mecanismos de verificación de identidad, autenticación y seguridad para garantizar interacciones confiables en un entorno cada vez más influido por la inteligencia artificial.

Panel en el Broxel & Google Cloud Invitational 2026.

Al concluir la competencia, los asistentes participaron en la ceremonia de premiación y disfrutaron de una comida de primer nivel, diseñada para cerrar la jornada en un ambiente de convivencia y celebración. En este espacio, participantes e invitados especiales compartieron experiencias, intercambiaron perspectivas sobre los retos y oportunidades de sus industrias y fortalecieron los lazos construidos a lo largo del día.

Con una combinación de deporte, innovación y relacionamiento estratégico, el Broxel & Google Cloud Invitational 2026 reafirmó su posición como un punto de encuentro para la alta dirección empresarial, consolidando una plataforma que impulsa conexiones de valor y fomenta el desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración en la región.