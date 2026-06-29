Por Naturales

No puedo comenzar esta editorial sin enviar a todos los venezolanos toda nuestra solidaridad. Venezuela es uno de los 8 países con el privilegio de vivir con la cultura de la tauromaquia. Desgraciadamente los últimos 25 años ha padecido una cruel dictadura, inhumana, mentirosa y manipuladora. Los derrumbes de edificios construidos sin los mínimos de seguridad ni ingeniería son una prueba más de la maldad, cobardía y cinismo de Hugo Chávez y sus secuaces. La vida debe cobrarles lo que han hecho. Un abrazo solidario, lo invito a apoyar, existen canales serios para hacerlo por medio de la sociedad civil, una pena que no se confíe ya en los canales de gobierno, ni de aquí ni de allá, para enviar ayuda.

Cinco Villas ha sido sede una vez más de lo que significa una experiencia taurina de primer nivel. El pasado domingo 28, vivimos un festejo conmemorativo por los primeros 500 años de tauromaquia en México. Cartel de toreros banderilleros ante una corrida bien presentada, aunque dispareja del hierro tlaxcalteca de Rancho Seco.

Hicieron el paseíllo el sevillano Manuel Escribano y los hidrocálidos Luis David Adame y Leo Valadéz, los tres nos dieron una agradable tarde de toros en esa joya texcocana que es el cortijo de la familia Marco Sirvent.

A la una de la tarde en punto partieron plaza ante casi un lleno en la coqueta plaza de toros. Se jugaron seis toros de dos encastes distintos, tres origen Rancho Seco y tres origen Santa Coloma. Cuatro muy bien presentados y dos que desmerecieron el conjunto de la corrida. El más bello e imponente fue el segundo de la tarde, un toro para cualquier plaza de toros del mundo que en su juego desarrolló sentido, peligro sordo con el que Luis David demostró el oficio, valor y capacidad al lidiarlo conforme lo que el astado exigía.

La corrida se desfondó muy pronto, permitiendo poco juego en la muleta a los toreros, salvo cuarto y sexto que tuvieron más embestidas en el último tercio.

Manuel Escribano posee gran oficio, sus temporadas hispanas se basan en enfrentar corridas duras y ante ellas sus facultades, valor y tauromaquia le permiten lucir y es considerado sin duda un torero muy importante. Banderillea con espectacularidad y entiende muy pronto a los públicos. Su primero duró un suspiro. Con su segundo estuvo muy desenvuelto, con temple y gran adaptación al ritmo de las embestidas del cuarto de la tarde. La gente entró en la faena y tras un espadazo en buen sitio, pero muy tendido que fue suficiente para que doblara el toro, el juez no concedió la oreja ante la petición mayoritaria de los que asistimos al festejo. Vuelta al ruedo del sevillano y tremenda rechifla y mentadas de madre al señor juez de plaza.

Luis David con su segundo toro bordó el toreo con el capote, mece muy bien los brazos, tiene ritmo en la cintura y torea con suavidad y reunión a la Verónica, rematando con soberbias Medias Verónicas. La faena de muleta tuvo un gran inicio y prometía toreo del bueno, pero el toro cerró la persiana muy pronto.

Leo Valadéz estuvo bien ante su primero que hizo por rajarse solo iniciando el trasteo. Con su segundo, el último de la función, un toro que por su presencia no tuvo que haber jugado dado los estándares de Cinco Villas, pero que fue el mejor, sobre todo por el lado izquierdo. Leo lo entendió, le expuso y convenció para regalarnos naturales soberbios, de mano baja, ritmo, reunión y torería.

Una pena que lo pinchara porque le tenía cortada la oreja con fuerza.

Se banderillearon por los matadores cinco de los seis toros, con lucimiento variable.

Merecedor de mención es Héctor Gutiérrez que el sábado pasado dentro de la Copa Chenel en España dio una soberbia tarde de toros, cortando dos orejas y saliendo a hombros. Que grandes toreros tenemos en México. Estoy seguro llegará a la final en Las Ventas y cumplirá la meta de Confirmar su Alternativa, el camino es promisorio y Héctor está lejos de su techo, si le dan toros estamos ante un torero de importancia mayor.