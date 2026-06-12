Operativo en Cuautitlán Izcalli deja un agente de la Fiscalía y un presunto homicida muertos

Al intentar realizar la detención, el sospechoso abrió fuego contra los elementos de investigación. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra un presunto homicida terminó en una balacera en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con saldo de un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el sospechoso muertos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la Unidad Habitacional Hacienda del Parque, cuando agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios acudieron al edificio 391 para ejecutar un mandamiento judicial contra un hombre investigado por homicidio.

De acuerdo con la FGJEM, al intentar realizar la detención, el sospechoso abrió fuego contra los elementos de investigación con el objetivo de evitar su captura, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Durante el intercambio de disparos perdió la vida el agente de investigación Víctor Manuel Lugo Silva, quien participaba en el operativo.

A través de un ciomunicado, la Fiscalía informó que el policía ministerial repelió la agresión “en legítimo uso de la fuerza”, logrando abatir al atacante y proteger al resto del personal.

“Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero repelió la agresión con lo que logró abatir a su agresor y proteger a los elementos que lo acompañaban”, señaló la dependencia en un comunicado, además de expresar sus condolencias a familiares y amigos del agente fallecido.

Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Fiscalía acordonaron la zona para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la Unidad Habitacional Hacienda del Parque y Niños Héroes, lo que generó sorpresa entre los vecinos, quienes seguían las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y concluir las diligencias correspondientes.