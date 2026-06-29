Rhaenyra en el trono de hierro: Final explicado del capítulo 2 de ‘La Casa del Dragón 3’

Rhaenyra Targaryen se quedó con el trono de hierro al final del episodio 2. (Foto: HBO/WB Press)

Rhaenyra Targaryen da un paso importante en la guerra por la sucesión al recuperar King’s Landing y sentarse en el Trono de Hierro al final del segundo episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Sin embargo, su aparente victoria está lejos de significar el final del conflicto, ya que la Danza de los Dragones apenas comienza a escalar.

El capítulo muestra las consecuencias de la muerte de Jacaerys Velaryon y cómo ambos bandos continúan moviendo sus piezas para quedarse con el poder de los Siete Reinos.

Matt Smith vuelve a 'La Casa del Dragón' como Daemon Targaryen. (Foto: HBO/Press)

¿Qué pasó en el segundo capítulo de ‘La Casa del Dragón 3′?

El episodio comienza tras los acontecimientos de la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), donde la flota de Corlys Velaryon enfrentó a la Triarquía. Durante el combate, Jacaerys Velaryon perdió la vida junto con su dragón, Vermax, dejando un duro golpe para el bando negro.

Al enterarse de la muerte de su hijo mayor, Rhaenyra Targaryen queda devastada y promete vengar su asesinato mientras reorganiza a sus aliados para continuar la guerra.

En King’s Landing, la situación se complica para el rey Aegon II Targaryen y el Consejo Verde. Con Aemond Targaryen y el dragón Vhagar lejos de la capital, las defensas de la ciudad quedan debilitadas, además pasan por varios conflictos internos.

Rhaenyra aprovecha esa oportunidad para lanzar una ofensiva sobre King’s Landing con el apoyo de sus aliados y la presencia de Daemon Targaryen, La ciudad termina rindiéndose y la reina consigue recuperar el Trono de Hierro prácticamente sin resistencia.

Sin embargo, al llegar al castillo únicamente encuentra a Otto Hightower, quien permanecía encarcelado desde que dejó de ser la Mano del Rey.

Convencida por Daemon de enviar un mensaje de fortaleza a sus seguidores, Rhaenyra ejecuta a Otto frente a sus súbditos. Tras la decapitación, la reina finalmente ocupa el Trono de Hierro.

La escena termina con la llegada de Alicent Hightower, quien descubre que la mujer en la que creyó poder confiar acaba de ejecutar a su padre.

Ser Otto Hightower fue ejecutado tras la llegada de Rhaenyra a King's Landing en el capítulo 2 de 'La Casa del Dragón'. (Foto: HBO/WB press)

Calendario de capítulos de la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’

La temporada de La Casa del Dragón 3 contará con un total de ocho episodios, los cuales se estrenarán de manera semanal cada domingo.

El calendario de lanzamiento quedó de la siguiente manera:

Capítulo 1: Ya disponible.

Capítulo 2: Ya disponible.

Capítulo 3: 5 de julio.

Capítulo 4: 12 de julio.

Capítulo 5: 19 de julio.

Capítulo 6: 26 de julio.

Capítulo 7: 2 de agosto.

Capítulo 8: 9 de agosto.

¿Dónde ver ‘La Casa del Dragón’?

El spinoff de Game of Thrones está disponible exclusivamente a través de la plataforma de streaming Max, por lo que es necesario contar con una suscripción activa para ver los nuevos episodios.

Además, el servicio también ofrece las temporadas completas de Game of Thrones y la serie El caballero de los siete reinos, ambientada en el mismo universo creado por George R. R. Martin.