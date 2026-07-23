‘Cómo gritan…’ ¿en la Mañanera? Así fue la aparición de ‘El Bogueto’ en la conferencia de Sheinbaum

Tras su participación en la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum, ‘El Bogueto’ subió un video donde compartió su experiencia. (Fotoarte con imágenes de Cuartoscuro)

‘El Bogueto’, cantante de reguetón, fue uno de los invitados especiales a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde además de dar un discurso, interpretó una de sus canciones.

Armando Antonio Toledo Rosas, nombre real de ‘El Bogueto’, acudió al evento oficial en el marco del anuncio del programa México Canta, el cual presentó hoy a los primeros siete semifinalistas.

El intérprete de Vaquero —una colaboración con ‘El Mailla’ y Bellakath— aseguró que accedió a presentarse esta mañana debido a que desea que más personas ‘del barrio’ se sientan motivadas a seguir sus sueños.

“Me sumo a esto porque dejo la huella, dejo mi granito de arena porque sé que a un chamaco le va a servir”, comentó Armando Antonio Toledo durante su participación en la mañanera del 23 de julio de Claudia Sheinbaum.

El Bogueto acudió a la conferencia de prensa matutina de este jueves. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál fue el discurso que dio ‘El Bogueto’ en la mañanera?

Durante la presentación del programa México Canta —que en esta edición fue binacional y contó con un registro total de 16 mil 289 jóvenes de entre 18 y 29 años—, Armando Antonio Toledo Rosas compartió algunas palabras.

‘El Booo’, como le apodan de cariño sus fans, reconoció el impacto que tiene este programa del gobierno en las generaciones más jóvenes, al considerar que muchas personas pueden encontrar en la música una alternativa para salir adelante.

“Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”, comentó.

Una situación con la que conecta debido a que creció en Nezahualcóyotl, Estado de México, y a lo largo de su vida ha visto cómo artistas emergentes luchan por una oportunidad en “las calles, en las colonias y en los barrios”.

Armando Toledo Rosas "El Bogueto", durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional donde se presentaron los semifinalistas de la edición "México Canta 2026". FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Además, indicó que cuando los jóvenes recién inician una carrera musical, el apoyo es uno de los factores más importantes, por lo que agradeció el trabajo que están realizando las autoridades con este programa.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, recordó que ‘El Bogueto’ logró consolidar su fama de forma independiente, al no tener contratos con grandes disqueras.

Al salir de Palacio Nacional, ‘El Bogueto’ compartió un video en sus redes sociales, donde además de presumir su ‘outfit’, explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a acudir a la mañanera de Sheinbaum.

“Mi gente, se logró la misión: ‘El Bogueto’ en la Mañanera se hizo real. Gracias a la presidenta, al programa de México Canta, ya saben que ‘El Bogueto’ siempre va a dar ese mensaje de que luchen por sus sueños, de que le echen pa’ adelante, venimos del barrio, pero los sueños están fuera de él”, comentó.

¿Qué canción interpretó ‘El Bogueto’ en la mañanera de Sheinbaum?

En su video, ‘El Bogueto’ compartió que arribó a Palacio Nacional muy temprano, debido a que no solo dio unas palabras, sino que interpretó una canción que ensayó antes de su presentación.

“Ya estamos aquí, ya ensayamos, estamos un poquito nerviosos, pero ya estamos aquí, para salir a la acción”, comentó en su clip. Es así que, tras hablar sobre el programa, interpretó ‘Mi Barrio’.

Se trata de una canción con un significado especial para ‘El Bogueto’, debido a que él asegura que creció en el barrio, por lo cual interpretarla es volver a sus raíces, un lugar que lo vio ganar fama y que lo forjó como artista.

“Mi Barrio habla precisamente de ese lugar de donde vengo, de mis raíces, de la gente que me vio crecer y de todo lo que me formó como persona para ser el artista que soy”, compartió.

Esta canción se encuentra en el álbum más reciente de ‘El Bogueto’, el cual lleva por nombre Eso sí es de gangster y fue lanzado el pasado marzo de este año.

No es la primera vez que Armando Antonio Toledo Rosas acude a un evento oficial, ya que durante abril, ‘El Bogueto’ fue invitado a la Cámara de Diputados para hablar en el foro ‘La importancia de los centros de adicciones’.

Durante su ponencia, el artista aseguró que las actividades artísticas pueden ayudar a los jóvenes a dejar de lado las adicciones, por lo que propuso colocar estudios de música en los centros de rehabilitación.

“Cualquier morro puede salir adelante dentro de un centro, le puede cambiar la vida a toda su familia”, comentó en su momento e indicó que está ‘limpiando’ sus letras, ya que quiere dar un mensaje diferente a todos los jóvenes que escuchan sus canciones.