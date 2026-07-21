⁠‘Tengo más’: Robbie Williams aclara supuesto consumo de cocaína en la clausura del Mundial

Williams formó parte de la ceremonia de clausura del Mundial. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

El cantante británico Robbie Williams aclaró este martes que el objeto blanco que cayó sobre su micrófono durante una entrevista tras la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina era una menta.

Esto, después de que las imágenes se viralizaran en redes sociales y generaran especulaciones sobre un supuesto consumo de cocaína por parte del intérprete.

Williams, que actuó junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger durante la ceremonia de clausura del torneo, publicó un video en Instagram en el que abordó con humor el momento ocurrido durante una entrevista con la cadena alemana MagentaTV.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini actuaron en la ceremonia de clausura. (Foto AP/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura/AP Photo/Yuki Iwamura)

“Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo”, dijo el artista.

A continuación, el cantante mostró que llevaba otras dos mentas en la boca y explicó que el objeto que había caído durante la entrevista era una de ellas. “Pero está bien, porque tenía varios más”, bromeó.

Williams acompañó la publicación con el mensaje “Just woke up and feeling... Mint” (“Acabo de despertar y me siento... menta”), en un juego de palabras en inglés para referirse al incidente.

Las imágenes habían circulado ampliamente en redes sociales después de la entrevista, en la que se observa cómo un pequeño objeto blanco cae sobre el micrófono que sostenía Williams mientras hablaba.

El cantante recogió el objeto y continuó con la conversación, una escena que alimentó las especulaciones de algunos usuarios sobre su posible naturaleza.

La controversia cobró especial atención debido a que Williams ha hablado públicamente durante años sobre sus problemas pasados con el consumo de alcohol y drogas.

Robbie Williams canta antes del partido de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto AP/Seth Wenig) (Seth Wenig/AP Photo/Seth Wenig)

Así fue la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La final del Mundial entre Argentina y España arrancó con una ceremonia de clausura en la que estrellas como Tom Cruise y Williams calentaron el ambiente.

Antes del pitido inicial y los himnos, Cruise dio un discurso en el que alabó el fútbol por “cómo une a la gente” porque “hace que extraños se conviertan en aficionados”.

Los campeones del mundo Mario Kempes e Andrés Iniesta presentaron el trofeo.

La cantante Jennifer Hudson, una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro.

Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger calentaron motores con la canción ‘Desire’. El cantante estadounidense Post Malone, nacido en Nueva York, fue otro de los protagonistas. También participó el creador de contenido IShowSpeed con la canción ‘Champions’.

La ceremonia del clausura del Mundial se realizó previo al partido. (Xinhua/Jia Haocheng) (Jia Haocheng)

El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó ‘America the Beautiful’ sobre una enorme lona desplegada por todo el césped con isignias de Nueva York como el puente de Brookyn, el Empire State Building o la estatua de la libertad.

La ceremonia también incluyó un desfile sobre el césped con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y la salida oficial de Argentina y España al terreno de juego.

También hubo coreografías, un espectáculo de luces y pirotecnias que hicieron rugir al estadio antes del pitido inicial.