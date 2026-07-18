Walmart retira ensaladas de Taylor Farms por diarrea ‘explosiva’; México dice que origen no está confirmado

Walmart Inc. anunció que ha retirado cuatro productos de ensalada de lechuga iceberg envasada fabricados por Taylor Farms, debido a la ampliación de las retiradas del mercado relacionadas con un brote de ciclosporiasis.

El minorista declaró este sábado que no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con los productos, que se venden bajo su marca Marketside en establecimientos seleccionados.

Una portavoz de Walmart declaró que no hay indicios de que los productos vendidos en sus tiendas se vean afectados por las investigaciones actuales sobre la ciclospora, pero que la compañía ha retirado cuatro productos como medida de precaución tras recibir una notificación de un proveedor.

Las retiradas de productos se están extendiendo a algunas tiendas minoristas de Estados Unidos, donde muchos consumidores han evitado comprar bayas y verduras de hoja verde en las últimas semanas. Los productos agrícolas representan una parte especialmente importante de las ventas para las empresas durante el verano, ya que la gente celebra las fiestas y pasa más tiempo al aire libre. La retirada de productos suele reducir la demanda de los consumidores durante semanas o meses.

Esta decisión se produce después de que Taylor Farms retirara productos de una granja en México que se distribuían en 27 estados.

Brote de ciclospora: México dice que origen no está confirmado

México se comprometió a investigar los orígenes del brote parasitario, al tiempo que restó importancia a la idea de que la contaminación se hubiera producido en su territorio.

El gobierno mexicano colabora con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en una investigación en curso para determinar el origen del brote en ese país, según informó la Secretaría de Salud en un comunicado el sábado. Instituciones de investigación de las secretarías de Salud y Agricultura están ayudando a la FDA con un intercambio continuo de información técnica para mitigar los riesgos para la salud y proteger a la población en ambos países.

“Identificar el país de origen del producto proporciona un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí solo que la contaminación se haya producido en territorio mexicano”, añadió el gobierno.

La ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal causada por la ingestión de un parásito microscópico, ha infectado a personas en 34 estados de Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Michigan, el estado con el mayor número de casos, registró más de 5000 contagios hasta el 17 de julio. Las cifras estatales suelen ir con cierto retraso respecto a las nacionales.

La enfermedad provoca diarrea y náuseas intensas durante unos días o hasta un par de meses. Los síntomas aparecen hasta dos semanas después de que la persona haya ingerido el parásito, lo que dificulta a las autoridades sanitarias federales rastrear la fuente de contagio.

Taylor Farms amplía el retiro de lechuga iceberg

A principios de esta semana, las autoridades sanitarias afirmaron que un proveedor de lechugas para los restaurantes Taco Bell en el Medio Oeste era la fuente de la mayoría de las infecciones.

Taylor Farms declaró el viernes que ningún otro producto se ve afectado y que sus ensaladas preparadas, vendidas en supermercados, no contenían lechuga iceberg. La compañía había anunciado el sábado el retiro del mercado de toda la lechuga iceberg debido a la posible contaminación con Cyclospora.

“Estamos retirando activamente los productos implicados”, dijo la compañía, y agregó que había dejado de recibir producto del lote en cuestión, suspendido la distribución de la lechuga iceberg del centro de México, notificado a los clientes y continuaba trabajando con la FDA, los CDC y las autoridades estatales.

El producto de iceberg desmenuzado se distribuyó del 29 de junio al 16 de julio.

La FDA anunció el viernes que podrían añadirse más estados a la lista de estados que han emitido un aviso de retirada del producto.