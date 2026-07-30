Clima en Península de Yucatán: Calor extremo y cielos despejado este viernes 31 de julio

Clima en Península de Yucatán este viernes 31 de julio.

El viernes 31 de julio, la Península de Yucatán enfrentará un clima de calor extremo, con Mérida alcanzando los 42°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos despejados y vientos moderados en la región.

Playa de la Península de Yucatán con cielo despejado.

¿Qué temperaturas se esperan el viernes en Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, experimentará una máxima de 42°C y una mínima de 20°C. La ciudad y sus municipios tendrán cielos despejados. Vientos de 12 km/h acompañarán este intenso calor durante el día.

Cancún tendrá una máxima de 32°C y una mínima de 25°C. Chetumal registrará 32°C como máxima y 25°C como mínima. Ambas ciudades en Quintana Roo esperan cielos poco nubosos.

¿Se esperan lluvias este viernes en el Caribe Mexicano?

Tulum y Playa del Carmen, en Quintana Roo, tendrán máximas de 34°C y mínimas de 23°C. Se esperan cielos poco nubosos. En general, la probabilidad de lluvia es muy baja en toda la Península de Yucatán este viernes.

Cancún y Chetumal tendrán vientos de 11 km/h. Tulum registrará 10 km/h y Playa del Carmen 8 km/h. Aunque una onda tropical afecta la Península, no se esperan lluvias para el viernes en estas ciudades.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 31 de julio: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 14 km/h.

sábado 1 de agosto: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 12 km/h.

domingo 2 de agosto: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

El calor extremo persistirá durante el fin de semana en la Península. Las máximas se mantendrán en 42°C y las mínimas en 20°C. Los cielos continuarán mayormente despejados o poco nubosos.

¿Cómo protegerse del calor extremo de 42°C en Yucatán?

Es crucial mantenerse hidratado ante el calor extremo. Beba abundante agua, incluso si no siente sed. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Use ropa ligera y de colores claros. Busque sombra y use sombrero. Aplique bloqueador solar. No deje a niños ni mascotas en vehículos estacionados. La temperatura interna sube rápidamente, causando riesgos graves.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.