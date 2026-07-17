Laura Zapata platica con Aylin Mujica, tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez: ‘Está destrozada’

Laura Zapata afirmó que, tras darle el pésame a Aylin Mujica, habló con sus hijos para pedirles que se cuidaran. [Fotografía. Cuartoscuro]

Laura Zapata reveló que se comunicó con Aylín Mujica tras la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana que participó en La Dueña y Sin senos no hay paraíso, y aseguró que la encontró “destrozada” por la pérdida.

“Está destrozada, o sea, textualmente está destrozada, como me imagino que cualquier madre estaría”, comentó Laura Zapata.

La actriz explicó que quiso expresarle personalmente sus condolencias y compartir unas palabras de consuelo en medio del difícil momento que atraviesa su compañera de actuación.

“Me puse en contacto con ella para darle mis condolencias a ella y a su familia, y decirle que nada puede compararse con este dolor y que se unifica su dolor al dolor de la Virgen cuando estuvo al pie de la cruz”, expresó Laura Zapata en una entrevista para el programa Café con Canela.

La actriz reconoció que ninguna persona está preparada para enfrentar una tragedia de esta magnitud y aseguró que intentó transmitirle fortaleza espiritual durante la conversación.

La intérprete también confesó que la noticia la hizo reflexionar sobre su propia familia y que, después de hablar con Aylín Mujica, sintió la necesidad de comunicarse con sus hijos.

“Yo me puse en sus zapatos. Inmediatamente le mandé mensajes a mis hijos, que los quería, que los amaba, que los adoraba, que se cuidaran, por favor, por el amor de Dios”, puntualizó.

¿Qué se sabe de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, falleció la noche del pasado 16 de julio a los 30 años. La noticia fue confirmada por su padre mediante un mensaje en redes sociales, donde informó que viajaba para recuperar el cuerpo de su hijo y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió Osamu Menéndez.

Telemundo, empresa donde trabaja Aylín Mujica, también expresó públicamente sus condolencias y manifestó su respaldo a la actriz, exparticipante de La casa de los famosos de la cadena estadounidense.

El fallecimiento de Mauro Menéndez ocurrió cuando la actriz se encontraba en Bogotá, Colombia, participando en las grabaciones del reality Top Chef VIP, donde recibió la llamada que le informó sobre la muerte de su hijo.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Mauro Menéndez presuntamente padecía neumonía antes de viajar a Barbados, a donde se trasladó para ver un partido de béisbol, y posteriormente habría sufrido un infarto. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por la familia.

Aunque creció en un entorno vinculado al espectáculo, Mauro Menéndez optó por trazar su propio camino fuera de la televisión y enfocó su carrera en la música electrónica.

Con el nombre artístico MAAHEZ, construyó una trayectoria como DJ y productor en géneros como house, afro house, tech house y moombahton. También participó en proyectos de la escena urbana y electrónica, colaboró en producciones con artistas latinos y estuvo involucrado en material nominado al Latin Grammy.

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su hijo y tampoco se han dado a conocer más detalles sobre las causas de su fallecimiento.