Ariana Grande explica su retiro temporal tras ola de críticas: ‘Hay que establecer límites’

Ariana Grande se tomará un respiro de los escenarios y la vida pública. (Foto: Cuartoscuro.com).

La cantante estadounidense Ariana Grande, víctima de críticas a su cuerpo constantemente, explicó que su decisión de tomar un descanso después de su gira “no fue algo reactivo ni impulsivo”.

En los últimos meses, y especialmente tras lanzar su álbum Petal, la intérprete ha recibido una avalancha de comentarios sobre su estado de salud.

Durante su reciente show en Chicago, Ariana Grande ahondó en su anuncio de retiro temporal: “Es algo que había planificado y preparado en silencio hace mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia”.

El pasado fin de semana, un representante de Grande declaró a la revista People que la artista “se alejará temporalmente de la vida pública” tras terminar su gira The Eternal Sunshine Tour en Londres, el próximo 1 de septiembre.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, explicó este representante.

Ariana Grande lanzó 'Petal', su octavo álbum. (Foto: YouTube Ariana Grande).

¿Qué pasó con Ariana Grande?

La cantante de 33 años ha recibido numerosos comentarios que señalan su delgadez y especulan que podría padecer un trastorno de alimentación.

La también actriz lanzó el pasado 31 de julio su octavo álbum de estudio Petal, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado este debate en redes sociales.

Durante su concierto en Chicago, la artista señaló que “muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”: “Sí, hay que establecer límites. Los seres humanos a veces también necesitan un respiro. Y, además, esta es y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”.

“Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados de que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario”, aseguró, desatando los vítores y aplausos de los espectadores.

Grande recalcó así que, pese a los rumores, “nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más real o significativo para mí que este amor que compartimos”.

“Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, bonita, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida”, insistió.

La cantante estadunidense Ariana Grande ha enfrentado críticas constantes. FOTO: OCESA /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

People confirmó el pasado domingo que Grande no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George, en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en Wicked Jonathan Bailey.

Una fuente cercana a la también actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos “es muy físico y requiere una gran capacidad atlética”, y aseguró que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche”.

Petal, el nuevo álbum de Ariana Grande

Petal incluye doce canciones en las que la artista ha sacado toda su rabia y su fuerza en un ejercicio musical que ha recibido el aplauso de la crítica especializada.

“Ariana Grande deja florecer su yo más auténtico y furioso en su nuevo álbum Petal”, afirma la revista Billboard, mientras que Rolling Stone asegura que la cantante “siempre está en su mejor momento cuando está de mal humor, y en Petal no se contiene”.

La artista “se enfurece contra los rumores de los tabloides, que últimamente no paran de hablar de ella” (por sus relaciones sentimentales) y usa la controversia “como combustible para su arte”, apunta la revista.

Mientras que para Variety es una “versión más oscura, más melancólica y mucho más directa” de su anterior trabajo, Eternal Sunshine (2024).

Ya lo había avisado Grande en una entrevista con Apple Music a comienzos de esta semana cuando dijo que sus fans sentirían familiaridad al escuchar su nuevo disco, pero al mismo tiempo lo calificaba de “muy experimental y diferente”.

“Lo escribí desde un lugar al que no suelo recurrir, el de la rabia sin filtros (...). Normalmente soy demasiado tímida para conectar con eso y creo que esta vez no puse tantos filtros como suelo hacer”, dijo.

En los temas del disco se pueden escuchar frases como “The bad guys can go to hell” (Los malos, que se vayan al infierno), en ‘Oh Well’, o “All of my favorite stories end in some kind of catastrophe, But I don’t need someone to save me/’Cause this music and I will never die” (Todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe, pero no necesito que nadie me salve, porque esta música y yo nunca moriremos).

Un álbum del que primero se lanzó como avance un tema, ‘Hate That You Made Your Love Me’, en junio, que se situó inmediatamente en el número uno de la lista Billboard Hot 100.