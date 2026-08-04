Plan Oriente: 1 millón 200 mil metros de calles y avenidas repavimentadas en Oriente del Edoméx

Los 10 trenes de pavimentación entregados por la presidenta Claudia Sheinbaum permitieron la repavimentación en Edomex.

A poco más de un año del arranque del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, los 10 trenes de pavimentación entregados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya permitieron repavimentar un millón 242 mil 506 metros cuadrados de calles y avenidas, equivalentes a 100 kilómetros de vialidades en los 10 municipios que forman parte de esta estrategia conjunta con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Cada municipio recibió un tren de pavimentación para ejecutar los trabajos de manera simultánea y, de acuerdo con el reporte, Valle de Chalco ya concluyó el programa al alcanzar el 100% de avance, mientras que Ecatepec registra 82%; La Paz, 70%; Nezahualcóyotl, 67%; Ixtapaluca, 63%; Chicoloapan, 45%; Texcoco, 42%; Chimalhuacán, 36%; Chalco, 34%, y Tlalnepantla, 24%.

La intervención también abarca la red carretera federal libre de peaje. La Secretaría de Infraestructura reportó la conservación rutinaria de 488 kilómetros, además de 25 kilómetros de conservación periódica concluidos y otros 67 kilómetros en proceso. En conjunto, las obras suman 588 kilómetros de carreteras atendidas, con una inversión de 213 millones de pesos.

La repavimentación forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, una estrategia que contempla 121 programas y acciones en materia de movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación, agua y servicios públicos.

El objetivo es reducir el rezago histórico de una de las regiones más pobladas del país, donde habitan alrededor de 10 millones de personas.