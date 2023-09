¿Quién es ‘el Turco’, el dueño de las Tiendas 3B que ha abierto unas 1,800 sucursales en México?

¿Vas al súper o a la tiendita que parece un supermercado que recién abrió cerca de tu casa? Las tiendas de descuentos, conocidas como ‘hard discount’ —sector en el que compiten negocios como Tiendas 3B, Neto, Waldo’s, Mi Súper Bara, Super Alan, y Willys— viven un boom en México.

Parte de su éxito se debe a que se trata de establecimientos “bonitos” y con catálogo completo que comunican a los consumidores la idea de ser un supermercado sin estar tan caro, explica Jorge Quiroga, director general y fundador de la consultora Retail Lab.

En ventas, este tipo de cadenas de descuentos altos triplicó su participación en México en los últimos años. Actualmente, aportan el 2.3 por ciento de los ingresos.

¿Por qué el Súper 3B tiene tanto éxito en CDMX?

Después de la pandemia por COVID-19, que nos obligó al aislamiento social, México vive una ‘pandemia’ diferente que invita a salir y parte de ese fenómeno se ha reflejado en la apertura de tiendas con el modelo ‘hard discount’.

Se trata de uno de los modelos de negocios de mayor expansión tras la emergencia sanitaria, con un incremento del 51 por ciento en el número de sucursales en el país.

A partir de 2019 y en lo que va de este año, los puntos de venta de ‘hard discount’ pasaron de 2 mil 180 a 3 mil 297 sucursales, de acuerdo con un análisis de la consultora Retail Lab.

Del otro lado de la balanza, los clubes de precios y mayoristas como Sam’s, Costco, Puma Abarrotero, Zorro, City Club y Scorpion, perdieron 113 puntos de venta, lo que representa una caída del 32 por ciento.

La consultora Kimetrics señala que en los últimos años las cadenas ‘hard discount’ han tenido éxito debido a que ofrecen precios bajos y una variedad de productos más selectos. “Además, pueden ofrecer promociones especiales y descuentos en grandes compras para atraer a los clientes a comprar más productos a la vez”, indicó en un reporte.

¿Quién es el dueño de las Tiendas 3B en México?

Actualmente, Tiendas 3B, de Anthony Hatoum, cuenta con cerca de mil 800 sucursales en México. (El Financiero)

Este empresario estadounidense de origen libanés es conocido como ‘el Turco’, pero Anthony Hatoum, fundador de las Tiendas 3B, aclara: “Ya soy mexicano (…) no tengo nada qué hacer con Turquía más que los negocios”.

Hatoum aprovechó su experiencia como ejecutivo del fondo de capital de riesgo de Merrill Lynch, que le permitió ser parte del consejo de administración de BIM, una firma de retail.

“Hace casi 20 años se creó BIM en Turquía, trabajé en el concepto, crecían a doble dígito anual y me pregunté ‘¿Dónde podemos hacer otro BIM?’. Busqué en Filipinas, Indonesia, Ucrania y Perú, pero México tenía las condiciones importantes”, contó Hatoum a El Financiero en 2019.

Con esa misión en mente, Anthony Hatoum llegó a México en 2004 y un año después consiguió abrir su primera tienda de la firma, al juntar sus recursos con el de inversionistas mexicanos y extranjeros. “Renté una oficina, recluté dos personas y abrí la primera tienda”, dijo Hatoum.

No obstante, el negocio creció. Actualmente, Tiendas 3B cuenta con cerca de mil 800 sucursales en México de formatos de entre 400 y 500 metros cuadrados. “Se colocaron como un modelo novedoso en México desde 2018, no es conveniencia, pero no es súper, puedes hacer una compra bastante completa, salvo de perecederos, ellos le apuestan a que la gente que va tiene acceso a un mercado sobre ruedas o municipal”, opinó Carlos Hermosillo, analista independiente especializado del sector consumo.

¿Que se vende en las Tiendas 3B? Estos son algunos productos y precios

La primera Tienda 3B abrió en marzo de 2005, “de manera muy discreta, debajo del radar, como diciendo ‘somos una empresa humilde’”, recuerda Hatoum.

A partir de entonces, la cadena del ‘Turco’ comenzó a crecer a un ritmo superior al de la apertura de unidades de La Comer, Soriana y Chedraui. Sus operaciones se expandieron al Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Guanajuato.

Actualmente, esta cadena ofrece alimentos, bebidas, artículos de higiene, belleza, así como artículos para mascotas y para limpieza del hogar.

Entre los alimentos que ofrece a sus consumidores, Tiendas 3B cuenta con salsas, salchichas, leche, botanas, chocolates, entre otros productos.

Al igual que sus competidores, esta cadena prioriza la marca propia, productos que aportan el 40 por ciento de sus ventas, mientras que el ticket promedio de las ‘hard discount’ es de 59.70 pesos.

Bolsa de empleo: ¿Qué se necesita para trabajar en las tiendas 3B?

A través de su sitio web, Tiendas 3B ofrece la posibilidad de hallar vacantes disponibles en su cadena de establecimientos.

Las personas interesadas en trabajar en esa firma pueden encontrar vacantes en áreas como contabilidad, almacén, compras, expansión, sistemas entre otros; sin embargo, actualmente no se muestra alguna plaza abierta.

Tiendas 3B sugiere a las personas interesadas en encontrar ofertas de trabajo que se registren en su plataforma y estén pendientes de las actualizaciones.

¿Cómo puedo convertirme en un proveedor de Tiendas 3B?

Las personas interesadas en ser parte de la red de proveedores de esta cadena, pueden llenar un formato disponible en el sitio web de la empresa.

“En Tiendas 3B estamos en la constante búsqueda de proveedores que puedan satisfacer nuestros estándares de calidad y volumen. Trabajamos de la mano con cada uno de ellos para encontrar los mejores productos o servicios y de esa manera satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Si te interesa ser nuestro proveedor, te invitamos a llenar el formulario”, indica el sitio web de la empresa.

De acuerdo con el formulario, la cadena “analiza, valora y evalúa por los departamentos correspondientes todas las propuestas que se reciben”; sin embargo, aclara que ante “el gran volumen de propuestas que se reciben a diario no es posible dar una contestación a todas, por lo que, si no recibes respuesta por parte de Tiendas 3B en un lapso máximo de 30 días desde la emisión de la misma, considérela denegada”.

Los datos que se piden a las personas interesadas son: nombre de la compañía, persona de contacto, correo electrónico, teléfono, seleccionar la categoría de interés y una descripción de la propuesta.

Con información de Alejandra Rodríguez.