EU activa respuesta de emergencia por gusano barrenador tras detección de casos en ganado

U activa emergencia de Nivel 3 por gusano barrenador: esto se sabe del brote. (Foto: EFE)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) comenzaron a aplicar medidas de emergencia contra el gusano barrenador después de que esta peligrosa infección parasitaria fuera detectada en ganado dentro del país por primera vez en décadas.

Los CDC, con sede en Atlanta, activaron este jueves una respuesta formal de emergencia después de que su director interino, Jay Bhattacharya, aprobara el plan, de acuerdo con un documento interno revisado por Bloomberg News.

La medida implica que la agencia de salud pública conformará un equipo de científicos de carrera para monitorear de cerca el brote y coordinar acciones con los departamentos de salud locales.

Es habitual que los CDC se preparen ante posibles infestaciones en humanos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encabeza la respuesta sanitaria en animales, incluyendo la vigilancia del ganado y la fauna silvestre afectada por la enfermedad, así como las acciones para contener la propagación de las moscas.

Representantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los CDC no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador, una mosca parásita, se alimenta del tejido o la carne de animales de sangre caliente y deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades corporales. Los huevos eclosionan en larvas que consumen tejido vivo y provocan lesiones dolorosas, según los CDC. La infestación puede llegar a ser mortal.

Al menos cuatro casos del parásito han sido detectados en ganado de Estados Unidos y en una cabra en Texas, mientras que un perro en Nuevo México también resultó infectado, lo que ha incrementado la preocupación por la expansión de la mosca y sus posibles efectos sobre el suministro de ganado.

Las infestaciones pueden tratarse y el USDA ha asegurado que el suministro de alimentos es seguro.

¿Se puede infectar un humano del gusano barrenador?

Las infecciones en humanos son poco frecuentes y suelen registrarse en regiones de Centro y Sudamérica donde el parásito es endémico.

Los CDC señalan que las personas con heridas abiertas o que pasan tiempo al aire libre o cerca del ganado tienen un mayor riesgo. El año pasado se detectó un caso de gusano barrenador en una persona en Maryland que había viajado desde El Salvador.

Al activar lo que los CDC denominan una respuesta de emergencia de Nivel 3, el nivel más bajo dentro de su escala, la agencia indica que está gestionando e investigando activamente un brote que podría no representar una amenaza generalizada.

Este tipo de respuestas suele emplearse ante desastres naturales y otras situaciones de emergencia.

La decisión se produce mientras los CDC también enfrentan un brote de una cepa rara y mortal de ébola en África central y un brote letal de hantavirus en un crucero.

La agencia ya opera bajo presión después de que cerca de 3 mil empleados —alrededor de una cuarta parte de su plantilla— abandonaran la institución el año pasado debido a recortes de personal y salidas voluntarias.

Una respuesta de Nivel 1 representa la máxima categoría de emergencia para los CDC y permite movilizar más recursos y personal.

Actualmente, la agencia mantiene una respuesta de Nivel 3 por el brote de hantavirus y una respuesta de Nivel 2 por el brote de ébola.