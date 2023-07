‘Realmente me siento mexicano’: ¿Dónde nació Santiago Giménez y cuál es su nacionalidad?

Recientemente, la Selección Mexicana ganó la Copa Oro 2023 tras derrotar a Panamá con un marcador 1-0, siendo Santiago Giménez quien anotó el gol de la victoria para el Tri.

A raíz de esto, algunos aficionados argentinos señalaron que el triunfo para México fue gracias ‘a uno de los suyos’, haciendo referencia a la nacionalidad de Giménez, pues es originario de Buenos Aires, Argentina.

Para defender al país que lo vio crecer y prácticamente lo formó, el ‘Bebote’ señaló que, a pesar de no haber nacido en México, él se siente mexicano y por eso decidió representar a nuestro país en competencias internacionales.

“Escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi que me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, simplemente me puse en la mente qué me siento, si mexicano o argentino, y ahí decidí que realmente me siento mexicano”, aclaró el delantero en exclusiva para la CONCACAF.

Santiago Giménez tras anotar gol en el partido México vs. Panamá de la Copa Oro 2023. (Cristian de Marchena/Mexsport / Cristian de Marchena)

Giménez dijo sentirse mexicano porque, desde que tenía dos años, él y su familia (conformada por el exfutbolista argentino Christian ‘Chaco’ Giménez y su madre, María Bernarda Giménez) se trasladaron a México y ‘de aquí no se ha movido’.

Actualmente, Giménez cuenta con tres nacionalidades: argentina de nacimiento, italiana por ascendencia y mexicana por naturalización. No obstante, gran parte de su trayectoria y vida la hizo en suelo azteca.

El primer equipo en el que jugó Santiago Giménez fue el Cruz Azul, del cual es canterano desde que tenía 9 años, y hasta 2022 que recibió una oferta del Feyenoord de Róterdam, donde firmó por cuatro años.

La Liga MX es similar a las de Europa: Santiago Giménez

Santiago Giménez, quien ha tenido la oportunidad de jugar en México y Europa, siendo campeón, aseguró que el nivel de juego en ambos sitios es muy similar, aunque existe una ‘pequeña’ diferencia que él ha encontrado entre ambas ligas.

“El nivel del futbol europeo es bastante bueno, intenso… Creo que la Liga MX tiene un nivel bastante similar, yo creo que la única diferencia es que si en Europa llegas a perder uno o dos partidos, ya se te complica el campeonato, entonces en todos los partidos tienes que estar cien por ciento enfocado”, aseveró.

Santiago Giménez jugando con el Cruz Azul de la Liga MX. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El futbolista nacionalizado mexicano considera que, a diferencia de la liga en Europa, en México existen más oportunidades para pasar a las siguientes fases del torneo, como en el caso de la liguilla y el repechaje.

“Aquí en la Liga MX como hay Liguilla, como pasan 12 equipos a la Liguilla, creo que te puedes relajar un poco y no pasa nada, yo creo que esa es la gran diferencia de la Liga MX, pero el nivel es bastante similar (al europeo)”, compartió.